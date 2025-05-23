Мереживо, лосини та шовк: Кідман у сексі луках похизувалася тендітною фігурою в глянці. Фото
Австралійська актриса Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску журналу Allure.
Знаменитість постала у незвичному для себе амплуа рудоволосої спокусниці. Для фотосесії володарка "Оскару" вдягнула у спокусливі образи: мереживну сукню, що облягала тіло, шовкове міні кольору фуксії, лосини й коротесеньку спідничку.
57-річна Ніколь позувала у незвичній синій кімнаті, ефектно сидячи на кріслі у вигляді куба та лежачи на блискучих тканинах.
Днями зірка у мереживній обтислій сукні позувала на хіднику Каннського кінофестивалю, а потім відпочивала на французькому курорті. А ще Ніколь з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і відвідувала премію у казковому персиковому луці. А якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя знаменитості.
Нагадаємо, від свого чоловіка, співака Кіта Урбана Кідман має двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям популярного бренду. Окрім них зірка має прийомних дітей від свого екса Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.
Колготи з дірами, плаття з "фольги" та голий живіт: Кідман у екстравагантних образах попозувала для глянцю
57-річна Кідман у декольтованому бодіс'юті позваблювала стрункою фігуркою на балконі у Франції
Кідман без бюстгальтера вигуляла стильний лук із пальчатками та жакетом на голе тіло. Фото