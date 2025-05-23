Мереживо, лосини та шовк: Кідман у сексі луках похизувалася тендітною фігурою в глянці. Фото

Австралійська актриса Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску журналу Allure.

Знаменитість постала у незвичному для себе амплуа рудоволосої спокусниці. Для фотосесії володарка "Оскару" вдягнула у спокусливі образи: мереживну сукню, що облягала тіло, шовкове міні кольору фуксії, лосини й коротесеньку спідничку.

57-річна Ніколь позувала у незвичній синій кімнаті, ефектно сидячи на кріслі у вигляді куба та лежачи на блискучих тканинах.

Кідман показала свою екстравагантну сторону Усі фото danbeleiu

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Вона також розповіла про свої захоплення, які дозволяють їй виходити за межі: "Я готова досліджувати. Як акторка, я можу робити дивні речі та розширювати межі. Мене цікавить квантова фізика та розуміння, що таке реальність, і філософські питання. Мене цікавить, що означає бути тут, якщо ми взагалі тут... Що означає бути людиною в цьому світі, в цей час, на цій Землі".

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Днями зірка у мереживній обтислій сукні позувала на хіднику Каннського кінофестивалю, а потім відпочивала на французькому курорті. А ще Ніколь з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і відвідувала премію у казковому персиковому луці. А якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя знаменитості.

Нагадаємо, від свого чоловіка, співака Кіта Урбана Кідман має двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям популярного бренду. Окрім них зірка має прийомних дітей від свого екса Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.