Мереживо, лосини та шовк: Кідман у сексі луках похизувалася тендітною фігурою в глянці. Фото

Карина Тімкова - 23 травня, 13:30

Австралійська актриса Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску журналу Allure.

Знаменитість постала у незвичному для себе амплуа рудоволосої спокусниці. Для фотосесії володарка "Оскару" вдягнула у спокусливі образи: мереживну сукню, що облягала тіло, шовкове міні кольору фуксії, лосини й  коротесеньку спідничку.

57-річна Ніколь позувала у незвичній синій кімнаті, ефектно сидячи на кріслі у вигляді куба та лежачи на блискучих тканинах.

Ніколь Кідман у прозорому мереживі розкинула стрункі ноги

Кідман показала свою екстравагантну сторону

Усі фото danbeleiu

Ніколь Кідман у мінісукні політала в повітрі

Актриса посвітила оголеними стегнами, поки "літала" в повітрі

Ніколь Кідман у міні та топіку посвітила струнким тілом

Яка тендітна фігура

Ніколь Кідман у чорному луці посиділа на оксамиті

Кінозірка розбурхала уяву фанатів

Ніколь Кідман показала голі стегна для журналу
Вона також розповіла про свої захоплення, які дозволяють їй виходити за межі: "Я готова досліджувати. Як акторка, я можу робити дивні речі та розширювати межі. Мене цікавить квантова фізика та розуміння, що таке реальність, і філософські питання. Мене цікавить, що означає бути тут, якщо ми взагалі тут... Що означає бути людиною в цьому світі, в цей час, на цій Землі".
Ніколь Кідман оголила спину на ліжку

Чорний аутфіт оголював спину Ніколь

Ніколь Кідман у прозорому мереживі показала струнку фігуру

Яка спокусниця

Ніколь Кідман в лосинах показала струнке тіло

Володарка "Оскару" похизувалася стрункою фігуркою

Ніколь Кідман з рудим волоссям та декольте попозувала для фото
Кідман грайливо полежала на оксамиті
Ніколь Кідман у яскравій сукні потримала рибку для фото

Рибка теж стала частиною фотозйомки

Днями зірка у мереживній обтислій сукні позувала на хіднику Каннського кінофестивалю, а потім відпочивала на французькому курорті. А ще Ніколь з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і відвідувала премію у казковому персиковому луці. А якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя знаменитості.

Нагадаємо, від свого чоловіка, співака Кіта Урбана Кідман має двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям популярного бренду. Окрім них зірка має прийомних дітей від свого екса Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.

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