Кідман у купальному луці похизувалася стрункою фігурою на відпочинку біля Лазурного берега. Фото
Австралійська актриса Ніколь Кідман захопила свіжими світлинами з Лазурного берега, куди приїхала, щоб перепочити від червоних доріжок на Каннському кінофестивалі.
Сонячними спогадами зірка поділилася в Instagram, де опублікувала фото, на яких позує у купальнику та сорочці, плаває в морі й насолоджується випічкою.
А на іншому кадрі 57-річна знаменитість відпочивала у компанії американського актора чилійського походження Педро Паскаля.
Під час свого останнього виходу в Каннах у Ніколь стався конфуз: її перука трохи злетіла. До речі, не так давно вона з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і отримувала нагороду у ніжній персиковій сукні. А ще ТаблоID оповідав цікаві факти з життя акторки.
Як відомо, зі своїм чоловіком, співаком Кітом Урбаном Кідман виховує двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям відомого бренду. Також зірка має прийомних дітей від свого колишнього Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.
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