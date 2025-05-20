Кідман у купальному луці похизувалася стрункою фігурою на відпочинку біля Лазурного берега. Фото

Карина Тімкова - 20 травня, 16:15

Австралійська актриса Ніколь Кідман захопила свіжими світлинами з Лазурного берега, куди приїхала, щоб перепочити від червоних доріжок на Каннському кінофестивалі.

Сонячними спогадами зірка поділилася в Instagram, де опублікувала фото, на яких позує у купальнику та сорочці, плаває в морі й насолоджується випічкою.

А на іншому кадрі 57-річна знаменитість відпочивала у компанії американського актора чилійського походження Педро Паскаля.

Ніколь Кідман у купальнику засвітила стрункі форми

Кінозірка похизувалася струнким тілом на тлі моря

Фото instagram

Ніколь Кідман в купальнику поплавала в морі
Після червоного хідника й ошатних суконь потрібно і поплавати
Ніколь Кідман і Педро Паскаль потрималися за руки біля моря

Ніколь і 50-річний Педро потрималися за руки, сидячи за одним столом

Ніколь Кідман захопила фото з відпочинку

Актриса продемонструвала свою доглянуту шкіру

Ніколь Кідман в одній сорочці постояла біля моря

Володарка "Оскару" насолодилася теплим відпочином у Франції

Ніколь Кідман у мереживі попозувала з Charli XCX в Каннах

Минулої ночі Кідман зустрілася зі співачкою Charli XCX на премії

Під час свого останнього виходу в Каннах у Ніколь стався конфуз: її перука трохи злетіла. До речі, не так давно вона з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і отримувала нагороду у ніжній персиковій сукні. А ще ТаблоID оповідав цікаві факти з життя акторки.

Як відомо, зі своїм чоловіком, співаком Кітом Урбаном Кідман виховує двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям відомого бренду. Також зірка має прийомних дітей від свого колишнього Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.

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