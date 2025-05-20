Кідман у купальному луці похизувалася стрункою фігурою на відпочинку біля Лазурного берега. Фото

Австралійська актриса Ніколь Кідман захопила свіжими світлинами з Лазурного берега, куди приїхала, щоб перепочити від червоних доріжок на Каннському кінофестивалі.

Сонячними спогадами зірка поділилася в Instagram, де опублікувала фото, на яких позує у купальнику та сорочці, плаває в морі й насолоджується випічкою.

А на іншому кадрі 57-річна знаменитість відпочивала у компанії американського актора чилійського походження Педро Паскаля.

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Під час свого останнього виходу в Каннах у Ніколь стався конфуз: її перука трохи злетіла. До речі, не так давно вона з'являлася з новою стрижкою на Met Gala 2025 і отримувала нагороду у ніжній персиковій сукні. А ще ТаблоID оповідав цікаві факти з життя акторки.

Як відомо, зі своїм чоловіком, співаком Кітом Урбаном Кідман виховує двох доньок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям відомого бренду. Також зірка має прийомних дітей від свого колишнього Тома Круза: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.