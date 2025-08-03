"У простоті - романтика": Кучеренко в елегантних образах попозувала з вівцями та конем



Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко похвалилася новою серією фото. Цього разу красуня пофотографувалася на полі з вівцями та конем.

"Якби Instagram міг передавати більше, ніж зображення… Ви б зараз відчули запах скошеної трави, звуки польових комах, тепло сонця на плечах, смак парного молока. І вже за мить — перенеслися б у спогади", - написала Олександра.

Модель попозувала в елегантних образах

Вона додала, що хтось би міг пригадати літні подорожі до бабусі.

"Комусь пригадаються літні подорожі з родиною за місто, дитинство на природі, канікули у бабусі в селі. Коли засинаєш під звуки цвіркунів і прокидаєшся з голосом півня. Коли бігаєш босоніж по землі після дощу. Досита наїдаєшся прямо з куща чи грядки. Збираєш букет з польових квітів. Живеш без гаджетів, але з мільйоном вражень", - додала Кучеренко.

Елегантний костюм Кучеренко поєднала з чоботами-козаками

За її словами, у цій простоті є особлива романтика.

"У цій простоті - особлива романтика. У цій свободі — наше ДНК. Можна обʼїздити півсвіту і знову зрозуміти: українська земля - найкраща. Можна жити в швидкому мегаполісі, а серцем памʼятати спокій українського села", - пояснила модель.

Як вам нові фото красуні?

"Добре, коли вдається не просто зберігати спогади, а переносити традиції у нашу сучасність: у культурі, дизайні, стилі. Адже одяг теж говорить. Про те, хто ми є та звідки. Про те, що справжнє. Про вічні цінності і силу, яку носимо в собі поколіннями", - підсумувала Кучеренко.

Нагадаємо, на початку липня Олександра Кучеренко показалася на одеському пляжі та наробила фото у купальнику.

Також модель показала свої фото без макіяжу та пояснила навіщо робить такі світлини у своє портфоліо.