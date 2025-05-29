Шкіра, клітинка і оверсайз: Кучеренко в ефектному луці похизувалася стрункою талією в Каннах. Фото

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко, яка нещодавно розповідала про свою модельну діяльність, взяла участь в ефектній зйомці в Каннах.

Перед об'єктивом камер вона показалася в блакитній оверсайз сорочці зі спущеною лінією плеча та коричневій шкіряній спідниці з вставками у клітинку від українського бренду.

27-річна Саша продемонструвала свою елегантність, позуючи на французьких вулицях. Результатом фотосесії вона поділилася в Instagram.

Модель похизувалася стрункою талією Фото eva_medyna

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Аутфіт завершували підбори в тон та масивні блискучі сережки

Ексдружина Комарова продемонструвала стрункі ніжки

Міс попозувала в обтислому луці для українського бренду у Франції

До речі, Кучеренко побувала на каннському хіднику у спідничці схожого крою

Нещодавно Олександра позувала у шкірі з бахромою у Стамбулі та у тюрбані в східному стилі. Також дівчина ділилася світлинами з тренувань та спокусливо зазнімкувалася з пожежником. А якось модель розповідала про своє харчування.

Нагадаємо, Комаров і Кучеренко побрались у 2019-му. У березні цього року шанувальники дізналися про їхнє розлучення. А вже пізніше телеведучий підтвердив чутки та відповів, чи були зради у їхньому шлюбі.