Шкіра, клітинка і оверсайз: Кучеренко в ефектному луці похизувалася стрункою талією в Каннах. Фото
Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко, яка нещодавно розповідала про свою модельну діяльність, взяла участь в ефектній зйомці в Каннах.
Перед об'єктивом камер вона показалася в блакитній оверсайз сорочці зі спущеною лінією плеча та коричневій шкіряній спідниці з вставками у клітинку від українського бренду.
27-річна Саша продемонструвала свою елегантність, позуючи на французьких вулицях. Результатом фотосесії вона поділилася в Instagram.
Нещодавно Олександра позувала у шкірі з бахромою у Стамбулі та у тюрбані в східному стилі. Також дівчина ділилася світлинами з тренувань та спокусливо зазнімкувалася з пожежником. А якось модель розповідала про своє харчування.
Нагадаємо, Комаров і Кучеренко побрались у 2019-му. У березні цього року шанувальники дізналися про їхнє розлучення. А вже пізніше телеведучий підтвердив чутки та відповів, чи були зради у їхньому шлюбі.