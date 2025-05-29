Шкіра, клітинка і оверсайз: Кучеренко в ефектному луці похизувалася стрункою талією в Каннах. Фото

Карина Тімкова - 29 травня, 11:15

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко, яка нещодавно розповідала про свою модельну діяльність, взяла участь в ефектній зйомці в Каннах.

Перед об'єктивом камер вона показалася в блакитній оверсайз сорочці зі спущеною лінією плеча та коричневій шкіряній спідниці з вставками у клітинку від українського бренду.

27-річна Саша продемонструвала свою елегантність, позуючи на французьких вулицях. Результатом фотосесії вона поділилася в Instagram.

Олександра Кучеренко в обтислій спідниці попозувала в Каннах

Модель похизувалася стрункою талією

Фото eva_medyna

Олександра Кучеренко у стильному луці показалась у Франції

Аутфіт завершували підбори в тон та масивні блискучі сережки

Ексдружина Комарова в обтислому луці показала довгі ноги

Ексдружина Комарова продемонструвала стрункі ніжки

Олександра Кучеренко посвітила струнким тілом в Каннах

Міс попозувала в обтислому луці для українського бренду у Франції

Ексдружина Комарова у стильному луці попозувала у Франції

До речі, Кучеренко побувала на каннському хіднику у спідничці схожого крою

Нещодавно Олександра позувала у шкірі з бахромою у Стамбулі та у тюрбані в східному стилі. Також дівчина ділилася світлинами з тренувань та спокусливо зазнімкувалася з пожежником. А якось модель розповідала про своє харчування.

Нагадаємо, Комаров і Кучеренко побрались у 2019-му. У березні цього року шанувальники дізналися про їхнє розлучення. А вже пізніше телеведучий підтвердив чутки та відповів, чи були зради у їхньому шлюбі.

Читайте також:

Дружина Комарова посвітила ногами в ліжку у сукні від Андре Тана

"Нікуди не виїхала": Кучеренко в патріотичних луках попозувала на тлі київських краєвидів. ФОТО

Спорт, прогулянки та модні виходи: Кучеренко після розлучення з Комаровим показала, як минув її березень. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів