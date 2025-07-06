Кучеренко у жовтому бікіні пораділа сонячному липню на одеському пляжі. Фото

Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна"-2016 та модель Олександра Кучеренко показалася на пляжі в Одесі та розповіла, що для неї важливо при виборі місця для відпочинку.

Світлинами Саша поділилася у своєму Instagram.

"При виборі місця для відпочинку для мене критерій №1 - це спокій. Можливість провести час в гармонії і тиші, яку порушують хіба що звуки морських хвиль", - написала Кучеренко.

Модель зазначила, що з вдячністю радіє сонячному липню в Одесі.

"Дивно було сподіватися це знайти зараз в Одесі. Але із вдячністю радію такому сонячному початку липня", - додала вона.

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Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Нагадаємо, після розлучення з Дмитром Комаровим, про яке пара заявила у березні цього року, Олександра Кучеренко оголосила про повернення у моделінг.

Тепер Кучеренко частенько ділиться зі своїми підписниками особливостями роботи моделлю.