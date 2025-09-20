"Без гриму, без фільтрів і без зайвих думок": Кучеренко в купальнику попозувала в басейні та розповіла, як плавання впливає на її форму

Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко показалася у купальнику на тлі басейну та розповіла про свої "стосунки" з плаванням.

"Без гриму, без фільтрів і без зайвих думок. Басейн змиває абсолютно все). Той вид спорту, що зараз найбільше впливає на мою форму: і фізичну, і ментальну", - написала Саша.

Кучеренко зазначила, що плавання - один із найкращих спогадів з її дитинства.

"Те, коли батьки вчили мене плавати - одні з найкращих спогадів мого дитинства. У всі свої подорожі окрім купальника я беру з собою ще водні окуляри і шапочку - "а раптом там буде басейн?" - наголосила модель.

Кучеренко попозувала у чорному суцільному купальнику

Також вона додала, що під час тренування спалюється близько 400 калорій.

"Я намагаюся тренуватися тричі на тиждень, по 2 км, люблю сама собі ставити завдання на цю дистанцію.. виходить, що за тренування спалюється близько 400 ккал. Часто під час плавання в голову приходять неочікувані креативні ідеї. Буває, мені не хочеться лізти у воду. Та жодного разу я не пошкодувала про ще одну годину плавання!" - заявила Олександра.

Кучеренко похвалилася довгими ніжками та розповіла свої топ-факти про плавання

Також вона додала, що її бісить, коли люди не питають, чи можна доєднатися до неї на доріжці для плавання.

