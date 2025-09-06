Кучеренко у міні та на підборах попозувала з футбольним м'ячем на підтримку збірної України. Фото

Юлія Леськова - 6 вересня, 10:30
Олександра Кучеренко позує для фото
Фото alinabelozerova_ph

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко попозувала для нових фото у стилі спорт-шик.

Олександра наробила фото у обтислій сірій сукні, високих шкарпетках та жовтих туфлях на підборах. Свій образ вона доповнила численними косичками, а аксесуаром для зйомки став жовтий футбольний м'яч.

Кучеренко зазначила, що влаштувала зйомку на підтримку збірної України з футболу, які грали 5 серпня проти збірної Франції.


"Нові світлини в підтримку збірної України на шляху до нового Мундіалю (кубок світу з футболу). Сьогодні наша команда стартує у відборі на чемпіонат світу. У матчі проти одного з фаворитів майбутнього турніру. Але тим цікавіше! Як завжди, чекаємо українського характеру", - написала Олександра напередодні матчу. 

Олександра Кучеренко показала фото на футбольну тематику

Кучеренко попозувала з футбольним м'ячем

Фото alinabelozerova_ph
Олександра Кучеренко наробила фото з м'ячем

Як вам такий спорт-шик від моделі?

Фото alinabelozerova_ph
Кучеренко попозувала у спортивному образі
Фото alinabelozerova_ph

Нагадаємо, якось Олександра Кучеренко в елегантних образах наробила романтичних фото у полі з конем та вівцями. 

Також Кучеренко у липні хвалилася відпочинком на одеському пляжі. 

Читайте також:

Кучеренко у червоній лускатій спідниці підкорила хідник у Каннах

Шкіра, клітинка і оверсайз: Кучеренко в ефектному луці похизувалася стрункою талією в Каннах. Фото

Кучеренко показалася без мейкапу та фільтрів і пояснила, нащо моделям фото "натюрель"

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів