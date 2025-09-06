Кучеренко у міні та на підборах попозувала з футбольним м'ячем на підтримку збірної України. Фото

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко попозувала для нових фото у стилі спорт-шик.

Олександра наробила фото у обтислій сірій сукні, високих шкарпетках та жовтих туфлях на підборах. Свій образ вона доповнила численними косичками, а аксесуаром для зйомки став жовтий футбольний м'яч.

Кучеренко зазначила, що влаштувала зйомку на підтримку збірної України з футболу, які грали 5 серпня проти збірної Франції.

"Нові світлини в підтримку збірної України на шляху до нового Мундіалю (кубок світу з футболу). Сьогодні наша команда стартує у відборі на чемпіонат світу. У матчі проти одного з фаворитів майбутнього турніру. Але тим цікавіше! Як завжди, чекаємо українського характеру", - написала Олександра напередодні матчу.

Кучеренко попозувала з футбольним м'ячем Фото alinabelozerova_ph

Як вам такий спорт-шик від моделі? Фото alinabelozerova_ph

