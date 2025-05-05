Кучеренко у Парижі здивувала зачісками та попритулялася до пожежника заради фешн-фото

Тамара Кудрявченко - 5 травня, 10:40
Олександра Кучеренко колишня дружина Комарова

"Міс Україна"-2016 повернулася до активної модельної діяльності

Схоже, після розлучення з телеведучим Дмитром Комаровим модельна кар'єра Олександри Кучеренко різко пішла вгору, адже дівчина останнім часом тільки й робить, що їздить по закордонних зйомках. 

Не так давно Саша позувала в Стамбулі, а днями виклала бейстейдж з фешн-фотосесії у Парижі. 

У сторіс Instagram 27-річна Кучеренко показалася в незвичних образах - з пишними кучерями, білявкою зі стрижкою піксі та навіть руденькою. А ще Саша позувала з моделлю, який виявився справжнім пожежником. 


Ексдружина Дмитра Комарова Саша Кучеренко

Олександр похвалилася зйомками у Парижі

Міс Олександра Кучеренко

Такою ми звикли бачити красуню

Саша Кучеренко з короткою пишною зачіскою

А це Саша у французькому вайбі

Такі ось у Парижі пожежники

Такі ось у Парижі пожежники

Олександра Кучеренко оголила ноги

Модель не впізнати

Саша Кучеренко з короткою стрижкою

І це теж Кучеренко

Олександра Кучеренко з різними зачісками

А з якою зачіскою Олександра подобається вам найбільше?

Нагадаємо, у 2016-му році 18-річна студентка з Дніпра Олександра Кучеренко перемогла у конкурсі "Міс Україна"-2016. Тоді у складі журі, до речі, був Дмитро Комаров. 

Пізніше пара разом брала участь у телешоу "Танці з зірками", але ретельно приховувала свій роман. Про їхнє таємне весілля стало відомо у червні 2019-го. А про своє розлучення експодружжя оголосило в березні 2025. 

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