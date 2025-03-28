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Спорт, прогулянки та модні виходи: Кучеренко після розлучення з Комаровим показала, як минув її березень. Фото

Карина Тімкова - 28 березня, 12:04

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала підписникам, як для неї минув перший місяць весни.

У своєму Instagram 27-річна дівчина опублікувала добірку фото, на яких продемонструвала стильні луки та теплі спогади.

"Мій березень, яким я його пам'ятатиму", — підписала вона новий допис.

Колишня Дмитра Комарова показала трендовий лук

Саша, судячи зо всього, багато гуляла весняним Києвом

Фото Instagram

Колишня Дмитра Комарова в ніжній сукні попозувала на каналі

У прозорій сукні з квітками Олександра показалася в студії телеканалу

Колишня Дмитра Комарова знялась у спортлуці

Дівчина активно займається спортом і підбирає ніжні комплекти для тренувань

Колишня Комарова в зеленій максісукні засвітила струнку талію

Ошатну сукню з невеликими розрізами спортивна журналістка вдягала на концерт класичної музики

Колишня Дмитра Комарова показала чорний лук на прогулянці

Кучеренко похизувалася стрункими ніжками на тлі квіткової композиції

Колишня Дмитра Комарова попозувала з квітами в руках
У березні всі хваляться своїми букетами. Цікаво, від кого цей подарунок?
Колишня Дмитра Комарова показала усміхнене селфі

Яка елегантна зачіска

Кучеренко в стильній спідниці позувала на Майдані Незалежності

Можна помітити, що Саша любить рожевий колір і його достатньо в її гардеробі

Олександра Кучеренко у ніжному луці показалася в ресторані

Цього місяця колишня Дмитра Комарова відвідувала стильні заклади

Олександра Кучеренко поділилася березневими спогадами

Завершувало публікацію дівчини усміхнене селфі

Нагадаємо, Комаров і Кучеренко зіграли весілля у 2019 році, а до цього зустрічалися понад два роки. На початку цього місяця стало відомо про розлучення пари.

А нещодавно Дмитро прокоментував це рішення і відреагував на чутки про зраду у стосунках.

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