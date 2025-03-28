Спорт, прогулянки та модні виходи: Кучеренко після розлучення з Комаровим показала, як минув її березень. Фото

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала підписникам, як для неї минув перший місяць весни.

У своєму Instagram 27-річна дівчина опублікувала добірку фото, на яких продемонструвала стильні луки та теплі спогади.

"Мій березень, яким я його пам'ятатиму", — підписала вона новий допис.

Саша, судячи зо всього, багато гуляла весняним Києвом Фото Instagram

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У прозорій сукні з квітками Олександра показалася в студії телеканалу

Дівчина активно займається спортом і підбирає ніжні комплекти для тренувань

Ошатну сукню з невеликими розрізами спортивна журналістка вдягала на концерт класичної музики

Кучеренко похизувалася стрункими ніжками на тлі квіткової композиції

Яка елегантна зачіска

Можна помітити, що Саша любить рожевий колір і його достатньо в її гардеробі

Цього місяця колишня Дмитра Комарова відвідувала стильні заклади

Завершувало публікацію дівчини усміхнене селфі

Нагадаємо, Комаров і Кучеренко зіграли весілля у 2019 році, а до цього зустрічалися понад два роки. На початку цього місяця стало відомо про розлучення пари.

А нещодавно Дмитро прокоментував це рішення і відреагував на чутки про зраду у стосунках.