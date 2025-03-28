Спорт, прогулянки та модні виходи: Кучеренко після розлучення з Комаровим показала, як минув її березень. Фото
Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала підписникам, як для неї минув перший місяць весни.
У своєму Instagram 27-річна дівчина опублікувала добірку фото, на яких продемонструвала стильні луки та теплі спогади.
"Мій березень, яким я його пам'ятатиму", — підписала вона новий допис.
Нагадаємо, Комаров і Кучеренко зіграли весілля у 2019 році, а до цього зустрічалися понад два роки. На початку цього місяця стало відомо про розлучення пари.
А нещодавно Дмитро прокоментував це рішення і відреагував на чутки про зраду у стосунках.
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