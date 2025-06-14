Заріцька у шубі-веселці засвітилася на КиївПрайді

Юлія Леськова - 14 червня, 11:21
Олександра Заріцька позує для фото
Фото з Instagram Олександри Заріцької

Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька підтримала прайд ЛГБТ+ у Києві у суботу 14 червня та навіть виконала одну зі своїх пісень.

Зірка з'явилася там у сонцезахисних окулярах та мохнатій шубі кольорів веселки від української дизайнерки Каті Сільченко. 

"Ранок починається з КиївПрайду і ми вже зібралися на марш. Тут дуже багато людей, багато військових, багато ЗМІ, які висвітлюють ситуацію. І я дуже щаслива", - сказала Олександра. 


Олександра Заріцька на КиївПрайді

Заріцька вирішила підтримати марш за права ЛГБТ-спільноти

Співачка наголосила, що підтримує марш за права ЛГТБ+ не вперше. 

"Сьогодні дуже важливий день для ЛГБТ+-спільноти. Це мій не перший прайд, не перший марш. Я завжди дуже підтримую, з самого юнацтва я знаходжуся в оточенні ЛГТБ+ представників", - додала Заріцька. 

Також зірка виконала акапельно свою пісню "Не треба так". 

Олександра Заріцька показалася на марші ЛГБТ+

Заріцька вийшла на марш ЛГБТ+

Олександра Заріцька наробила фото з Завадюком

Kazka також зазнімкувалася з кінопродюсером Володимиром Завадюком, який є представником ЛГБТ+. Він зробив камінг-аут навесні 2023 року

Заріцька заспівала на КиївПрайді
Скріншот з Instagram Олександри Заріцької

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька та Монатік випустили динамічний кліп на пісню "Про тебе". 

Якось співачка також показала рандом зі своїх подорожей. 

Читайте також:

"Розпочну тренд": Заріцька на велотренажері показала чесні моменти свого тренування. Фото

Розпашіла Заріцька без мейку та з глибоким декольте назвала ознаку хорошого тренування

"Уже розбила коліно": Заріцька показала, куди лізе від поганих думок

kazka
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів