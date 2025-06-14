Заріцька у шубі-веселці засвітилася на КиївПрайді
Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька підтримала прайд ЛГБТ+ у Києві у суботу 14 червня та навіть виконала одну зі своїх пісень.
Зірка з'явилася там у сонцезахисних окулярах та мохнатій шубі кольорів веселки від української дизайнерки Каті Сільченко.
"Ранок починається з КиївПрайду і ми вже зібралися на марш. Тут дуже багато людей, багато військових, багато ЗМІ, які висвітлюють ситуацію. І я дуже щаслива", - сказала Олександра.
Співачка наголосила, що підтримує марш за права ЛГТБ+ не вперше.
"Сьогодні дуже важливий день для ЛГБТ+-спільноти. Це мій не перший прайд, не перший марш. Я завжди дуже підтримую, з самого юнацтва я знаходжуся в оточенні ЛГТБ+ представників", - додала Заріцька.
Також зірка виконала акапельно свою пісню "Не треба так".
Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька та Монатік випустили динамічний кліп на пісню "Про тебе".
Якось співачка також показала рандом зі своїх подорожей.