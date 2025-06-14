Заріцька у шубі-веселці засвітилася на КиївПрайді

Фото з Instagram Олександри Заріцької

Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька підтримала прайд ЛГБТ+ у Києві у суботу 14 червня та навіть виконала одну зі своїх пісень.

Зірка з'явилася там у сонцезахисних окулярах та мохнатій шубі кольорів веселки від української дизайнерки Каті Сільченко.

"Ранок починається з КиївПрайду і ми вже зібралися на марш. Тут дуже багато людей, багато військових, багато ЗМІ, які висвітлюють ситуацію. І я дуже щаслива", - сказала Олександра.

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Заріцька вирішила підтримати марш за права ЛГБТ-спільноти

Співачка наголосила, що підтримує марш за права ЛГТБ+ не вперше.

"Сьогодні дуже важливий день для ЛГБТ+-спільноти. Це мій не перший прайд, не перший марш. Я завжди дуже підтримую, з самого юнацтва я знаходжуся в оточенні ЛГТБ+ представників", - додала Заріцька.

Також зірка виконала акапельно свою пісню "Не треба так".

Заріцька вийшла на марш ЛГБТ+

Kazka також зазнімкувалася з кінопродюсером Володимиром Завадюком, який є представником ЛГБТ+. Він зробив камінг-аут навесні 2023 року

Скріншот з Instagram Олександри Заріцької

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька та Монатік випустили динамічний кліп на пісню "Про тебе".

Якось співачка також показала рандом зі своїх подорожей.