Заріцька у бікіні поплескалася у водоспаді і показала рандоми з подорожей

Марія Мельник - 15 травня, 13:00

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька наробила фото у купальнику й бікіні.

У своєму Instagram 32-річна виконавиця закарбувала рандомні кадри з подорожей, зокрема показалася в бікіні у воді.

"Рандоми", - так і підписала фото Заріцька.

Заріцька в купальнику

Схоже, Олександра любить це фото, бо постила його вже кілька разів


Олександра на водоспаді

Виконавиця обирає активний відпочинок

Олександра Заріцька у чорному обтислому

Заріцька впровадила спорт і у відпустки

В арсеналі виконавиці більшає фото у спідньому і купальниках

В арсеналі виконавиці більшає фото у спідньому і купальниках

Заріцька у спортивному

Ще з 2023-го Олександра активно взялася за спорт задля схуднення

Заріцька у стрибку
Олександра стрибає до кращої версії себе і робить це навіть у відпустках

Нагадаємо, максимальна вага співачки становила більше 135 кіло, після чого вона взялася худнути. Раніше Заріцька похизувалася, скільки кг скинула більш ніж за рік спортивного життя.

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