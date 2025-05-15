Заріцька у бікіні поплескалася у водоспаді і показала рандоми з подорожей

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька наробила фото у купальнику й бікіні.

У своєму Instagram 32-річна виконавиця закарбувала рандомні кадри з подорожей, зокрема показалася в бікіні у воді.

"Рандоми", - так і підписала фото Заріцька.

Схоже, Олександра любить це фото, бо постила його вже кілька разів

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Нагадаємо, максимальна вага співачки становила більше 135 кіло, після чого вона взялася худнути. Раніше Заріцька похизувалася, скільки кг скинула більш ніж за рік спортивного життя.