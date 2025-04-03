"Розпочну тренд": Заріцька на велотренажері показала чесні моменти свого тренування. Фото
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька знову наробила спортивного контенту в залі.
32-річна зірка обурилася тим, що виконання вправ часто показують "з гарного ракурсу, розслабленим обличчям і посмішками". Тому вона запросила фанатів подивитися на реалістичне тренування без фейкової картинки.
У своїх Insta-сторіс артистка опублікувала відео, на якому в спортлуці займається на велотренажері.
"Розпочну, мабуть, тренд: покажи своє тренування в момент, коли здається, що тобі зараз будуть викликати швидку", — підписала ролик Саша.
Заріцька вже давно активно займається спортом, чим ділиться з підписниками. Вона любить хвалитися своїм пресом і показуватися під час тренувань. А ще співачка частенько ділиться улюбленими вправами.
До речі, у травні 2023 року Олександра заручилася зі своїм бойфрендом, музикантом Павлом Тараненком. Але весілля вони поки не зіграли.