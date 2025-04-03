"Розпочну тренд": Заріцька на велотренажері показала чесні моменти свого тренування. Фото

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька знову наробила спортивного контенту в залі.

32-річна зірка обурилася тим, що виконання вправ часто показують "з гарного ракурсу, розслабленим обличчям і посмішками". Тому вона запросила фанатів подивитися на реалістичне тренування без фейкової картинки.

У своїх Insta-сторіс артистка опублікувала відео, на якому в спортлуці займається на велотренажері.

Заріцька показала, як працює в спортивному залі Скрін instagram

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"Розпочну, мабуть, тренд: покажи своє тренування в момент, коли здається, що тобі зараз будуть викликати швидку", — підписала ролик Саша.

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"Ця посмішка справжня, правда. Приємно розуміти, на що ти здатна", — додала зірка до свого селфі зі спортзалу

Заріцька вже давно активно займається спортом, чим ділиться з підписниками. Вона любить хвалитися своїм пресом і показуватися під час тренувань. А ще співачка частенько ділиться улюбленими вправами.

До речі, у травні 2023 року Олександра заручилася зі своїм бойфрендом, музикантом Павлом Тараненком. Але весілля вони поки не зіграли.