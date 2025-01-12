"Моя перша": Кравець похвалилася своєю 21-річною "принцесою"

Юлія Леськова 12 січня, 09:28
Олена Кравець попозувала для фото
Фото з Instagram Олени Кравець

Телеведуча та акторка Олена Кравець - горда мати трьох дітей і іноді тішить підписників контентом з ними. Цього разу зірка показала в Instagram кадри зі своєю старшою донькою, 21-річною Машею.

Олена показала слайди, ймовірно, з однієї з фотосесій своєї доці.

"Моя перша. Моя принцеса", - написала вона.


Донька Олени Кравець позує для фото

Кравець похвалилася своєю старшою донечкою

Донька Олени Кравець на нових фото

До речі, Маша якось знялася у кліпі одного з українських співаків

Олена Кравець показала нові фото доньки
Скріншот з Instagram Олени Кравець

Як відомо, в Олени Кравець є ще двоє молодших дітей: 8-річні двійнята Іван та Катерина.

До речі, якось телеведуча розповідала, як змінилася після народження двійнят та поділилася історією про "вибух" емоцій молодшої дочки.

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Олена Кравець
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