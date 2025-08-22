"Третій день не розчісуюсь": Саша Бо здивувала новою зачіскою та луком в стилі 90-х. Фото

Карина Тімкова - 22 серпня, 10:15

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) не змогла встояти перед експериментами з зачіскою.

Цього разу зірка відійшла від класичного пучка та прямого пасма, зробивши ну дуже хвилясту укладку. Свої нові кучері вона продемонструвала на зйомці, для якої вдягнула джинси й шкіряну куртку.

"Це що за лев цей тигр?", — підписала вона допис.

Саша Бо похвалилася кучерявою укладкою

Такий незвичний образ для Саші

Фото instagram

Саша Бо з кучерями попозувала в джинсах і шкірянці

Блогерка передала естетику американських підлітків у 90-х

Саша Бо здивувала новою незвичною зачіскою

А вам теж така зачіска та лук нагадали головну героїню фільму "Кучерявка Сью"

Саша Бо помилувалася своїми кучерями і стильною укладкою

Тарнавська насолодилася новим для себе волоссям

Саша Бо похвалилася новою зачіскою на стильній фотосесії

Знаменитість так вподобала цю укладку, що "не розчісується вже третій день", аби надовше зберегти таку красу

Саша Бо наробила стильних фото у шкірянці та з кучерями

Хотіли б ви спробувати таку зачіску?

Саша Бо здивувала новою зачіскою в стильному луці

А деяким коментаторам такий образ нагадав стиль співачки Вітні Х'юстон

Нещодавно Саша показувала, як робити стильний пучок всього за 5 хвилин, а ще вона демонструвала варіант стильного чубчика. А минулого року блогерка зробила неочікувану стрижку.

Нагадаємо, у блозі зірки також є чимало сімейного контенту. Вона частенько показується зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським. У їхньому шлюбі народилася донечка Віра, яку мама частенько фотографує в милих луках. А від першого чоловіка у Бо є сини Данило і Євген.

