"Третій день не розчісуюсь": Саша Бо здивувала новою зачіскою та луком в стилі 90-х. Фото

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) не змогла встояти перед експериментами з зачіскою.

Цього разу зірка відійшла від класичного пучка та прямого пасма, зробивши ну дуже хвилясту укладку. Свої нові кучері вона продемонструвала на зйомці, для якої вдягнула джинси й шкіряну куртку.

"Це що за лев цей тигр?", — підписала вона допис.

Такий незвичний образ для Саші Фото instagram

Блогерка передала естетику американських підлітків у 90-х

А вам теж така зачіска та лук нагадали головну героїню фільму "Кучерявка Сью"

Тарнавська насолодилася новим для себе волоссям

Знаменитість так вподобала цю укладку, що "не розчісується вже третій день", аби надовше зберегти таку красу

Хотіли б ви спробувати таку зачіску?

А деяким коментаторам такий образ нагадав стиль співачки Вітні Х'юстон

Нещодавно Саша показувала, як робити стильний пучок всього за 5 хвилин, а ще вона демонструвала варіант стильного чубчика. А минулого року блогерка зробила неочікувану стрижку.

Нагадаємо, у блозі зірки також є чимало сімейного контенту. Вона частенько показується зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським. У їхньому шлюбі народилася донечка Віра, яку мама частенько фотографує в милих луках. А від першого чоловіка у Бо є сини Данило і Євген.