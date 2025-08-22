"Третій день не розчісуюсь": Саша Бо здивувала новою зачіскою та луком в стилі 90-х. Фото
30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) не змогла встояти перед експериментами з зачіскою.
Цього разу зірка відійшла від класичного пучка та прямого пасма, зробивши ну дуже хвилясту укладку. Свої нові кучері вона продемонструвала на зйомці, для якої вдягнула джинси й шкіряну куртку.
"Це що за лев цей тигр?", — підписала вона допис.
Нещодавно Саша показувала, як робити стильний пучок всього за 5 хвилин, а ще вона демонструвала варіант стильного чубчика. А минулого року блогерка зробила неочікувану стрижку.
Нагадаємо, у блозі зірки також є чимало сімейного контенту. Вона частенько показується зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським. У їхньому шлюбі народилася донечка Віра, яку мама частенько фотографує в милих луках. А від першого чоловіка у Бо є сини Данило і Євген.