"Качки дивляться із заздрістю": Лебідь у бікіні насмішила VIP-відпусткою на "Мальдівах"

Юлія Леськова - 9 серпня, 11:45
Олена-Христина Лебідь показала фото у соняшниках
Фото з Instagram Олени-Христини Лебідь

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь не зраджує свою традицію, тож насмішила своїх підписників відпочинковим контентом. 

Зірка у купальнику посвітила фігурою посеред озера й написала: 

"На Мальдівах, чекаю банош". 


Олена-Христина Лебідь показала фото з відпочинку

Олена-Христина похвалилася стрункою фігурою на тлі очерету

Олена-Христина Лебідь показала своє селфі

Олена якось розповідала, що важить 40 кілограмів

Скріншот з Instagram Олени-Христини Лебідь
Олена-Крістіна Лебідь попозувала для фото у воді

Ось такі Мальдіви показала Лебідь в Instagram

Також Олена-Христина показала відео, на якому танцює у воді з очеретом у руках. 

"VIP-відпустка: навіть качки дивляться із заздрістю", - додала вона. 

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Олена-Христина Лебідь зі своїм коханим, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Віктором Розенком заручені вже багато років

Як відомо, якось Лебідь одним знімком спантеличила мережу натяком на вагітність. 

