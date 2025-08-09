"Качки дивляться із заздрістю": Лебідь у бікіні насмішила VIP-відпусткою на "Мальдівах"
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь не зраджує свою традицію, тож насмішила своїх підписників відпочинковим контентом.
Зірка у купальнику посвітила фігурою посеред озера й написала:
"На Мальдівах, чекаю банош".
Також Олена-Христина показала відео, на якому танцює у воді з очеретом у руках.
"VIP-відпустка: навіть качки дивляться із заздрістю", - додала вона.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Олена-Христина Лебідь зі своїм коханим, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Віктором Розенком заручені вже багато років.
Як відомо, якось Лебідь одним знімком спантеличила мережу натяком на вагітність.
