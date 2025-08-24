"Один неправильний крок": Мандзюк розповіла про своє падіння в горах із 15-кілограмовим рюкзаком
Блогерка, фітнес-тренерка та підприємиця Олена Мандзюк вирушила у похід у гори й травмувалася там.
Як це сталося вона розповіла у своєму Instagram.
"Я травмувалась у поході. Ми підіймалися вершиною гори, складний скелястий маршрут… один неправильний крок і я впала обличчям вниз, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною", - написала вона.
Олена зазначила, що після падіння спершу подумала про те, як її з гір евакуюють.
"Каміння, біль у колінах, відсутність зв’язку, і перша думка: "як мене звідси взагалі заберуть? можна викликати гелікоптер?" Ну звісно там не було жодного звʼязку", - додала вона.
Мандзюк зазначила, що обличчям впала у траву, тож обійшлося без серйозних травм.
"Ми і сміялись, і плакали. На щастя, саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі", - зізналася блогерка.
Олена також наголосила, що таке падіння трохи зіпсував їй похід в гори.
"Чи зіпсувало це похід? Трішки. Біль постійно відчувався, а маршрут доволі не простий", - підсумувала вона.
