Вибори, ЛГБТК і релігія: Мандзюк розкрила, які питання ставить чоловікам на побаченнях і чи вільне її серце зараз
Блогерка, фітнес-тренерка та підприємиця Олена Мандзюк дала нове інтерв'ю, в якому розповіла про своє особисте життя.
Ведуча Раміна Есхакзай поцікавилась у блогерки, чи зайняте її серце знову після розлучення з чоловіком, військовим Русланом у 2022-му.
Фітнес-тренерка зізналася, що вже ходила на побачення і знайомилась, але поки ніхто не розпалив її почуття. Вона також додала, що мріє про стосунки.
"У мене було вже якесь спілкування з чоловіками. Я ходила на побачення. Але щось важкувато… приймати увагу від чоловіків до себе. Мені хотілося б стосунків, справжніх щирих, турботи, допомоги якоїсь", — прокоментувала Олена.
Мандзюк відповіла, чому ще не знайшла нового бойфренда:
"Повинен десь (у серці) такий вогник бути, але поки що він не з'явився".
Подруга Олександра "Терена" поділилася, що отримує увагу від військових, коли допомагає їм. Але це спілкування завжди з повагою і дистанцією. Вона також зазначила, що не уявляє стосунків з тим, хто не наближував Україну до перемоги. Для блогерки важлива позиція її майбутнього партнера і його розуміння політичної ситуації.
А ще Олена на побаченнях завжди запитує, за кого її співрозмовник голосував на президентських виборах. І якщо відповідь їй не подобається, вона не продовжує розмову.
Також Раміна поцікавилась у підприємиці її думками щодо ЛГБТК+ спільноти в Україні.
"Дуже багато проти. І не тільки військові, багато підписників теж. Це гостра тема. Мені здається, що наше українське суспільство недостатньо розвинуте, щоб це все зрозуміти, але поступово ми до цього наближаємося. Якби у мого чоловіка була неповага до спільноти — це було б також негативно. У мене є свої принципи", — відповіла вона.
Мандзюк назвала запитання, які завжди ставить на побаченнях: "За кого голосував", "Як відносишся до євреїв", "Твоє ставлення до ЛГБТ" та про цінність віри, оскільки вона не вважає себе релігійною.
Про бажання мати дітей Олена на зустрічах з чоловіками не розмовляє, але вона була б не проти народити ще у майбутньому.
До речі, у блогерки була депресія і період виснаження. З цього стану їй допоміг вийти ветеран великої війни і "холостяк" Олександр "Терен" Будько. Нещодавно вони вдвох з Мандзюк знялися в автентичному весільному фотосеті.
У рамках цього інтерв'ю вона також назвала речі, які допомогли покращити її ментальний стан.