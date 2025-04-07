Вибори, ЛГБТК і релігія: Мандзюк розкрила, які питання ставить чоловікам на побаченнях і чи вільне її серце зараз

Блогерка, фітнес-тренерка та підприємиця Олена Мандзюк дала нове інтерв'ю, в якому розповіла про своє особисте життя.

Ведуча Раміна Есхакзай поцікавилась у блогерки, чи зайняте її серце знову після розлучення з чоловіком, військовим Русланом у 2022-му.

Фітнес-тренерка зізналася, що вже ходила на побачення і знайомилась, але поки ніхто не розпалив її почуття. Вона також додала, що мріє про стосунки.

Підприємиця має двох діток від попереднього шлюбу Кадр з відео raminaeshakzai

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"У мене було вже якесь спілкування з чоловіками. Я ходила на побачення. Але щось важкувато… приймати увагу від чоловіків до себе. Мені хотілося б стосунків, справжніх щирих, турботи, допомоги якоїсь", — прокоментувала Олена.

Мандзюк відповіла, чому ще не знайшла нового бойфренда:

"Повинен десь (у серці) такий вогник бути, але поки що він не з'явився".

Подруга Олександра "Терена" поділилася, що отримує увагу від військових, коли допомагає їм. Але це спілкування завжди з повагою і дистанцією. Вона також зазначила, що не уявляє стосунків з тим, хто не наближував Україну до перемоги. Для блогерки важлива позиція її майбутнього партнера і його розуміння політичної ситуації.

Мандзюк поміркувала про те, що багато жінок не будують стосунки з чоловіком, який має дітей, бо не хочуть ревнувати до них і бути на другому місці. Але вона не проти, якщо в її майбутнього обранця будуть діти та колишня дружина

А ще Олена на побаченнях завжди запитує, за кого її співрозмовник голосував на президентських виборах. І якщо відповідь їй не подобається, вона не продовжує розмову.

Також Раміна поцікавилась у підприємиці її думками щодо ЛГБТК+ спільноти в Україні.

"Дуже багато проти. І не тільки військові, багато підписників теж. Це гостра тема. Мені здається, що наше українське суспільство недостатньо розвинуте, щоб це все зрозуміти, але поступово ми до цього наближаємося. Якби у мого чоловіка була неповага до спільноти — це було б також негативно. У мене є свої принципи", — відповіла вона.

Мандзюк назвала запитання, які завжди ставить на побаченнях: "За кого голосував", "Як відносишся до євреїв", "Твоє ставлення до ЛГБТ" та про цінність віри, оскільки вона не вважає себе релігійною.

Блогерка готова до нових щирих взаємин, але поки не знайшла того самого

Про бажання мати дітей Олена на зустрічах з чоловіками не розмовляє, але вона була б не проти народити ще у майбутньому.

До речі, у блогерки була депресія і період виснаження. З цього стану їй допоміг вийти ветеран великої війни і "холостяк" Олександр "Терен" Будько. Нещодавно вони вдвох з Мандзюк знялися в автентичному весільному фотосеті.

У рамках цього інтерв'ю вона також назвала речі, які допомогли покращити її ментальний стан.