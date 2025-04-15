"Використаний і викинутий": Мандзюк розказала про наслідки "Холостяка" для Терена і чи мав він стосунки з Бєлєнь

Блогерка і фітнес-тренерка Олена Мандзюк зізналася, що дуже зла на телеканал "СТБ" через шоу "Холостяк", в якому брав участь її близький друг Олександр "Терен" Будько.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Олена пояснила, що саме викликає в неї негативні емоції щодо цього телешоу та які насправді стосунки були у Саші та переможниці Інни Бєлєнь.

"З того досвіду, який я маю через дружбу з Олександром Тереном, я вважаю, що канал "СТБ" просто робить жахливі речі з головними героями і зі всім, що вони створюють. Я на них зла і ображена. Олександр не може це сказати, а я це можу сказати", - заявила Олена.

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"Він використаний і просто викинутий після шоу. Йому нав'язали образ, такий як їм був потрібен стовідсотково. Саша - дуже добра людина, він ніколи про це не скаже. Він постійно про всіх переживав, за кожну учасницю, члена команди... А де вони всі? Всі просто на хрєн пішли, коли почався хейт, коли зрозуміли, що воно йде не в ту сторону... Мого друга реально образили, і мене це зачіпає. І те, що вони йому обіцяли, і він йшов їм назустріч, а потім він отакий - оп, а нічого немає. І його просто не попередили, а як цуценятка викинули. Я зла на них, дуже. Мене ця тема дуже дратує", - обурилася Мандзюк.

Олена запевняє, що з Тереном у них просто дружба, і тому вона була поряд із ним і бачила, як важко йому було після "Холостяка"

Далі Олена зробила заяву, яка стала головним ексклюзивом цього інтерв'ю.

"Я просто спостерігала і була поряд, і я бачила через що він проходить. Про ці стосунки з переможницею, в яких він не був. От я це скажу - він у них не був. Тому що я знаю, я бачила Сашу частіше, ніж він бачив переможницю. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю я. Я це бачила зі сторони", - запевнила блогерка.

Так Олена показувала "страждання" Інни Бєлєнь після так званого розриву з Тереном

"Я бачила, що з Сашою зробили після розставання, типу розставання. Як поводилася переможниця, як вона грала з себе жертву, "Я так страждаю, мені так важко через розрив"... А стосунків нема. Така акторка, я взагалі в шоці сиділа.

Це важкий досвід. І я просто побачила зворотну сторону цього шоубізнесу. Тому мені не хочеться бути дотичною до такого. Це страшно. Саша мені не розповідав нічого. Я просто роблю висновки з того, що я бачила", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, нещодавно Мандзюк публічно дякувала Терену за те, що він урятував її від депресії.

Як відомо, про свій розрив Терен і Бєлєнь оголосили в лютому, і це одразу ж викликало хвилю скандалів між ними.