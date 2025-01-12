"Люблю безумовно": Мозгова привітала доньку з 31-річчям, а та показала святковий ранок із коханою
Продюсерка Олена Мозгова ніжно привітала у своєму Instagram старшу доньку Зою з 31-річчям та показала її дитяче фото. А от сама дівчина похвалилася святковим тортом від коханої Юлії.
"З Днем народження тебе, моє Сонечко! Будь щаслива, слухай себе, рухайся вперед, світись і світи! Люблю безумовно і завжди поруч. Твоя мама", - написала Олена.
Зоя Мозгова у своїх соцмережах з нагоди свого 31-річчя розповіла про те, як змінилося її життя.
"За цей рік зʼявилась неймовірна жага до життя, творчості та почуття дому. Дому, який ми створили разом із Юлією та дітьми. Кохання - це неймовірна чиста сила, яка з’єднує, надихає і наповнює", - написала вона.
Також вона показала, як вітала її вітала з днем народження кохана.
Як відомо, наприкінці липня минулого року Зоя Мозгова зробила камінг-аут та показала підписникам свою кохану.
Мати Зої, Олена Мозгова підтримала її та побажала бути щасливою, а от прийомний батько, співак Олександр Пономарьов, який змалечку виховував дівчину, відмовився коментувати орієнтацію дочки.