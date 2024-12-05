"Додатковий бонус - це ліфтинг-ефект": Мозгова ошелешила кардинально новою зачіскою. Фото
Продюсерка Олена Мозгова здійснила свою давнішню мрію. Виявляється, 50-річна дружина співака Девіда Аксельрода дуже хотіла мати дреди і тепер вона їх має.
Нову себе Олена заселфила для Instagram.
"Мрії мають здійснюватись! Мріяла про дреди багато-багато років)), але не могла знайти Майстерню, якій би довірила свою голову і волосся))", - поділилася вона.
"Додатковий бонус в дредах - це ліфтинг-ефект)) рекомендую", - додала Мозгова.
Нагадаємо, на зухвалий експеримент, афрокосички нещодавно зважилася й мама продюсерки, Віолетта Мозгова.
Як відомо, Олена без проблем дозволяє змінювати колір волосся своїй із Девідом доньці Соломії. Наприклад, торік дівчинка носила патріотичні пасемця, а "дебілів", які заходилися писати Мозговій через це засуджуючі коментарі, вона заблокувала.
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