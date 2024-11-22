"Мої красуні": Мозгова показала доньку в обіймах бабусі з афрокосами

Марія Мельник 22 листопада, 10:00
Олена Мозгова в окулярах
фото з Instagram

Останнім часом в Instagram продюсерки Олени Мозгової можна побачити не лише її фото.

У свіжому дописі Олена закарбувала на знімку відразу 2 покоління жінок: доньку Cоломію і маму Віолетту.

"Мої красуні", - підписала фото Олена.


На знімку Віолетта і Соломія

На початку листопада мама Віолетта зустріла свої 70

Як відомо, тато Соломії - молодший за продюсерку на 9 років співак Девід Аксельрод.

Іноді Олена також показує в мережі й своїх старших доньок, Зою та Євгенію.

Нагадаємо, раніше 50-річна Мозгова розказувала, як ставиться до пластики і уколів краси.

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