"Мої красуні": Мозгова показала доньку в обіймах бабусі з афрокосами
Останнім часом в Instagram продюсерки Олени Мозгової можна побачити не лише її фото.
У свіжому дописі Олена закарбувала на знімку відразу 2 покоління жінок: доньку Cоломію і маму Віолетту.
"Мої красуні", - підписала фото Олена.
Як відомо, тато Соломії - молодший за продюсерку на 9 років співак Девід Аксельрод.
Іноді Олена також показує в мережі й своїх старших доньок, Зою та Євгенію.
Нагадаємо, раніше 50-річна Мозгова розказувала, як ставиться до пластики і уколів краси.
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