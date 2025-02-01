"Все по фен-шую": Мозгова з новим кольором волосся поміркувала про вік напередодні свого 51-річчя
Продюсерка Олена Мозгова похвалилася оновленою зачіскою та поміркувала про своє 51-річчя, яке святкуватиме 9 лютого.
У своєму Instagram продюсерка показалася з чорним кольором волосся.
"І знову брюнетка. Червоний манікюр, знайшлась і помада червона. Все по фен-шую, коротко кажучи", - написала вона.
Також Мозгова зауважила, що зараз почувається дуже комфортно у своєму віці.
"Скоро 51, але це не привід сумувати. Навпаки, зараз мені комфортніше, ніж будь-коли із собою, із всім світом і Всесвітом. Життя складне, часом дуже несправедливе, але водночас прекрасне", - додала Олена.
Раніше Олена Мозгова зазначала, що українське суспільство потрохи змінює своє ставлення до жінок елегантного віку на краще.
До речі, у грудні минулого року зробила собі дреди.