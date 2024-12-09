"Так, ми прекрасні!": Мозгова про жінок після після 50, 60, 70 років та ставлення суспільства

Продюсерка Олена Мозгова, яка у лютому святкуватиме свій 51-ий день народження, вважає, що українське суспільство потроху змінює своє ставлення до жінок елегантного віку на краще.

Своїми роздумами дружина співака Девіда Аксельрода поділилася в Instagram.

Олена не цурається фоторедакторів, але інколи показується в мережі без фільтрів та мейкапу

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"Жінки після 50, 60, 70 .. нарешті суспільство хоч трохи зрушило з мертвоі точки і визнало, що "життя після..." існує)) мало того, не просто існує... в нас є плани, мрії, ми і досі вчимося, наше життя набуло нових сенсів, воно цікаве і насичене...", - наголосила Олена.

"І так, ми прекрасні! Прекрасні у всіх своїх проявах, головне не боятись йти вперед, підкорювати нові вершини і ставати більш удосконаленою версією самої себе", - додала вона.

Нагадаємо, Мозгова нещодавно розповіла, як ставиться до пластичної хірургії. А що до уколів краси, то зірка переконана, що в 50+ без них просто не обійтися, якщо хочеш виглядати гарно.