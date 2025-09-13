Шоптенко у бікіні звабливо порухалася коло моря та назвала танець "ритуалом зцілення"

Юлія Леськова - 13 вересня, 11:09
Олена Шоптенко попозувала для фото
Фото з Instagram Олени Шоптенко

Хореографка Олена Шоптенко звабливо порухалася у бікіні на пляжі та розповіла, який інструмент, сильніший за антидепресанти, має вже 30 років.

За словами Олени, таким інструментом для неї є танець.

"Танець — це давній ритуал зцілення, про який ми забули. І я, танцюючи вже 30 років та з них 20 років навчаючи людей, усвідомила це тільки нещодавно! Бо самій колись треба було збирати себе докупи", - написала вона.


Олена Шоптенко розповіла про танець

Шоптенко повигиналася в танці на тлі заходу сонця

Олена зазначила, що у різних культурах танець був способом відновити сили.

"У Єгипті жінки танцювали колом для переродження, у Греції екстатичні рухи знімали напругу, у слов’ян — хороводи дарували єдність і спокій. Сьогодні наука підтверджує: танець створює нові нейронні зв’язки, гармонізує роботу мозку, запускає вироблення ендорфінів, серотоніну й дофаміну. А головне — повертає відчуття цілісності тіла, розуму й емоцій", - розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко потанцювала на відео

За словами Олени, танець здатний відновити сили

Хореографка додала, що танець - це код доступу до внутрішньої сили.

"Танець — це код доступу до внутрішньої сили, який передавався нам тисячоліттями. І настав час знову скористатися цим знанням — зцілюватися через рух", - підсумувала вона. 

Олена Шоптенко попозувала для відео
Скріншот з Instagram Олени Шоптенко

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко розповідала про почуття провини після розлучення та натякнула на нові стосунки. 

Також якось Шоптенко у білизні показала вікові зміни та закликала не боятися їх. 

Олена Шоптенко
