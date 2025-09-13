Шоптенко у бікіні звабливо порухалася коло моря та назвала танець "ритуалом зцілення"

Фото з Instagram Олени Шоптенко

Хореографка Олена Шоптенко звабливо порухалася у бікіні на пляжі та розповіла, який інструмент, сильніший за антидепресанти, має вже 30 років.

За словами Олени, таким інструментом для неї є танець.

"Танець — це давній ритуал зцілення, про який ми забули. І я, танцюючи вже 30 років та з них 20 років навчаючи людей, усвідомила це тільки нещодавно! Бо самій колись треба було збирати себе докупи", - написала вона.

Шоптенко повигиналася в танці на тлі заходу сонця

Олена зазначила, що у різних культурах танець був способом відновити сили.

"У Єгипті жінки танцювали колом для переродження, у Греції екстатичні рухи знімали напругу, у слов’ян — хороводи дарували єдність і спокій. Сьогодні наука підтверджує: танець створює нові нейронні зв’язки, гармонізує роботу мозку, запускає вироблення ендорфінів, серотоніну й дофаміну. А головне — повертає відчуття цілісності тіла, розуму й емоцій", - розповіла Шоптенко.

За словами Олени, танець здатний відновити сили

Хореографка додала, що танець - це код доступу до внутрішньої сили.

"Танець — це код доступу до внутрішньої сили, який передавався нам тисячоліттями. І настав час знову скористатися цим знанням — зцілюватися через рух", - підсумувала вона.

