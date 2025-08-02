"Частина мого досвіду": Шоптенко пояснила, чого боялася після розлучення та як почувається зараз

Фото з Instagram Олени Шоптенко

Хореографка Олена Шоптенко, яка нещодавно підтвердила, що розлучилася з другим чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим, пояснила, чого боялася у минулому та як почувається зараз.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Нещодавно в інтерв’ю я згадала, що вже кілька років як розлучена. Вдруге. Для когось - це може бути статусом чи ярликом. Для мене - це частина мого досвіду. Цінного, чесного, того, який формує особистість. Я любила. І вчилася любити себе. Я помилялася й робила висновки. Це не завжди було легко, але завжди — по-справжньому", - написала Олена.

Танцівниця додала, що раніше побоювалася того, як такий досвід може сформувати думку інших про неї.

"Я зізнаюся, що колись побоювалася того, що такий досвід може формувати думку про мене оточуючих, але ніколи не дозволяла собі самій в це вірити. Бо ні статус, ні робота, ні чоловік не визначає жінку для неї самої. Ніщо зовнішнє не визначає нашого внутрішнього. Те, хто ми, і які ми визначаємо тільки ми самі", - пояснила Шоптенко.

Олена відверто поділилася своїми відчуттями та підтримала тих, хто проживає схожий період

Олена зазначила, що це потребує довгого шляху роботи над собою.

"Так, це легко сказати, але дійсно важко в це повірити. І це потребує довгого шляху роботи над собою, помилок та досвіду, от якраз, як розлучення, в тому числі. А, як тільки, ти наближаєшся до цього розуміння, то стає дуже спокійно та тепло всередині, і вже ніщо не вибиває з рівноваги. Це і є той самий шлях пізнання себе та своєї сутності", - наголосила вона.

Шоптенко також звернулася до жінок, які зараз переживають розлучення, аби підтримати їх.

"То ж я би хотіла нагадати кожній, хто проживає такий досвід, що розлучення — це не поразка. Це крок. Це вибір бути чесною з собою, свого майбутнього. Іноді двоє просто не підходять одне одному через різні виховання, цінності, різне бачення, різний етап в житті. Але завжди варто пам’ятати, що те, ким ми є, — це те, що ми самі створюємо всередині", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, Олена Шоптенко та Олексій Іванов побралися у 2016-му році. У них є спільний син - 7-річний Олексій.

Також Олена якось заговорила про старіння та закликала інших не боятися його.