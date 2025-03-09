"Ми змінюємося, і в цьому є магія": Шоптенко у спідньому показала ознаки свого старіння і закликала його не боятися

37-річна хореографка Олена Шоптенко у своєму Instagram показала фото у білизні та заговорила про старіння.

Олена зазначила, що їй було ніяково публікувати кадри, на яких вона настільки оголена, та пояснила чому.

"Так дивно, я людина, яка протанцювала на сцені все своє життя майже оголена, трохи соромилася показати ці фото, зроблені для закарбування свого нового стану. А все тому, що тут я бачу зміни на моєму тілі та обличчі, ознаки старіння", - написала Шоптенко.

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Шоптенко також поцікавилася у підписників, як вони ставляться до вікових змін Фото Maryna Syrovatka

Хореографка пригадала слова своєї подруги, яка казала, що: "Старіти треба красиво. А це означає натурально".

"Для мене зморшки – це не щось, чого треба боятися. Вони – як татуювання вікінгів, що відображають характер, силу і пройдений шлях. Кожна лінія – це емоція, подія, людина, що залишила слід у моєму житті. Маленька розтяжка на животі – від народження сина, маленька пам’ять про той день, коли я вперше тримала його на руках. Зморшка прямо посередині лоба – її мені залишив ранок 24 лютого 2022 року, коли серце стислося від страху, але потрібно було бути сильною", - додала Олена.

"Зморшки, сивина, зміни – це не втрати. Це знаки, що ми живемо. І якщо час малює на моєму обличчі та тілі історії, то нехай так і буде – я не боюся їх читати", - зауважила Шоптенко Фото Maryna Syrovatka

"Деякі від напруженого погляду на шляху до досягнення цілей. Легкі борозенки біля очей – від безтурботного сміху, від щирих усмішок. Ми змінюємося, і в цьому є магія", - наголосила вона.

Нещодавно Олена Шоптенко попозувала топлес та заявила, що усвідомила себе.

Також Олена якось розповідала, який вчинок її 6-річного сина Олексія зворушив та викликав у неї гордість.