Шоптенко у ліфчику і мереживних колготках повигиналася на дзеркальній підлозі для сміливих фото

Хореографка Олена Шоптенко, яка нещодавно знову повернулася до танців після травми коліна, вразила своїх шанувальників незвичним образом.

Світлинами Олена поділилася в Instagram.

На кадрах Шоптенко позує на дзеркальній підлозі у бюстгальтері з вирізами та сірих мереживних колготках. Свій образ вона доповнила пальто графітового кольору та срібними туфлями на підборах.

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"Це все срібні туфлі. Як вам такий нетиповий для мене образ?" - написала танцівниця.

Шоптенко похизувалася стрункою фігурою Фото Maryna Syrovatka

Олена сама каже, що такий образ для неї нетиповий Фото Maryna Syrovatka

Хореографка добре знає, яка поза матиме гарний вигляд у кадрі Фото Maryna Syrovatka

Нагадаємо, на початку осені Олена Шоптенко влаштувала фотосесію у спідньому та розповіла про боязкість і крихкість.

Як відомо, також Шоптенко показувала, як проходила її реабілітація після операції на нозі.