Шоптенко у ліфчику і мереживних колготках повигиналася на дзеркальній підлозі для сміливих фото
Хореографка Олена Шоптенко, яка нещодавно знову повернулася до танців після травми коліна, вразила своїх шанувальників незвичним образом.
Світлинами Олена поділилася в Instagram.
На кадрах Шоптенко позує на дзеркальній підлозі у бюстгальтері з вирізами та сірих мереживних колготках. Свій образ вона доповнила пальто графітового кольору та срібними туфлями на підборах.
"Це все срібні туфлі. Як вам такий нетиповий для мене образ?" - написала танцівниця.
Нагадаємо, на початку осені Олена Шоптенко влаштувала фотосесію у спідньому та розповіла про боязкість і крихкість.
Як відомо, також Шоптенко показувала, як проходила її реабілітація після операції на нозі.
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