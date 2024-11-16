Шоптенко у ліфчику і мереживних колготках повигиналася на дзеркальній підлозі для сміливих фото

Юлія Леськова 16 листопада, 13:58
Олена Шоптенко попозувала для фото
Фото Maryna Syrovatka

Хореографка Олена Шоптенко, яка нещодавно знову повернулася до танців після травми коліна, вразила своїх шанувальників незвичним образом.

Світлинами Олена поділилася в Instagram.

На кадрах Шоптенко позує на дзеркальній підлозі у бюстгальтері з вирізами та сірих мереживних колготках. Свій образ вона доповнила пальто графітового кольору та срібними туфлями на підборах.


"Це все срібні туфлі. Як вам такий нетиповий для мене образ?" - написала танцівниця.

Олена Шоптенко наробила нових фото

Шоптенко похизувалася стрункою фігурою

Фото Maryna Syrovatka
Олена Шоптенко на нових фото

Олена сама каже, що такий образ для неї нетиповий

Фото Maryna Syrovatka
Олена Шоптенко на фото
Хореографка добре знає, яка поза матиме гарний вигляд у кадрі
Фото Maryna Syrovatka

Нагадаємо, на початку осені Олена Шоптенко влаштувала фотосесію у спідньому та розповіла про боязкість і крихкість.

Як відомо, також Шоптенко показувала, як проходила її реабілітація після операції на нозі.

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Олена Шоптенко
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