"У мене не вийшло": Шоптенко розповіла про почуття провини після розлучення і натякнула на нові стосунки

Хореографка Олена Шоптенко відверто розповіла про розлучення з другим чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим.

У розмові зі Славою Дьоміним вона поділилася, що для неї цей розрив був важчим за перший. На думку 37-річної зірки, вона багато часу приділяла роботі.

"Я думаю, що я в другому шлюбі все-таки постаралася бути більш розслабленою, але у мене не вийшло. Я дійсно знову займалася кар'єрою, для мене це було важливо… у мене тут питання до себе, бо я тільки народила дитину і вже через два місяці була головним хореографом на шоу", — сказала вона.

Хореографка зазначила, що психологічно відновилася від розлучення Кадр з youtube

Зірка пояснила, що спочатку відчувала провину через те, що їхній син, 7-річний Олексій буде жити не в повній родині:

"Коли ми розійшлися, в мене ще були надії, бо, думаю, я занадто сильно себе звинувачувала. Мабуть, через те, що у мене батьки були все життя разом, у мене ця картинка підсвідома, що дитина має бути в повній сім'ї.

Це дуже сильно мене тригерило. Через це мені здавалося, що, може, щось можна пропрацювати, щоб дитина була в повній сім'ї… Ми з ним (ексчоловіком) розходилися, сходилися, у нас це все тривало довше, це були такі гойдалки".

Танцюристка з Олексієм була у шлюбі з 2016-го, а розійшлися вони в 2021-му. Офіційне розлучення завершилося вже після початку повномасштабного вторгнення

"Ну, я згадую так, що шкода, але вдячність є", — підсумувала Шоптенко своє розлучення.

Прямої відповіді на питання, чи має вона нового коханого Олена не дала, але пояснила, що нині відчуває себе готовою до стосунків:

"Зараз я вже достатньо себе пізнала і добре зцілилася після всіх моїх минулих досвідів, щоб створювати тиху гавань з кимось… Скажемо так, заміж я точно не буду виходити одразу. Я думаю, що треба зустрічатися, як мінімум рік-два. Бо тільки через два роки люди дійсно починають бачити один одного".

А ще вона зізналася, що допускає у стосунках ревність, якщо вона у грайливій формі та більше нагадує флірт

