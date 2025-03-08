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IQ вище середнього та розлад поведінки: Шоптенко перевірила 6-річного сина на обдарованість

Юлія Леськова - 8 березня, 12:53
Олена Шоптенко позує з сином
Фото з Instagram Олени Шоптенко

Хореографка Олена Шоптенко у своєму Instagram розповіла, що вирішила перевірити свого 6-річного сина Олексія на "обдарованість" та поділилася результатами цього тесту. 

Олена пояснила, що така перевірка проходила у кілька етапів: три зустрічі з дитиною (розмови з психологами та тестування), зустріч з мамою дитини, розмовами з вчителями у школі та заповненнями психологічних опитувальників.

"Це був тест не тільки суто на визначення обдарованості дитини, а ще й для розуміння її ментального стану. Ну і на перевірку СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Самі розумієте", - написала Олена.


Олена чесно розповіла про те, як перевіряла свого сина на обдарованість

Олена чесно розповіла про те, як перевіряла свого сина на обдарованість

Також Олена пояснила, чому вирішила зробити такий тест на обдарованість.

"Справа у тому, що Олексій обожнює математику. Він рахує дуже добре, він вже цікавиться, знає як ділити, множити. Знає, як працювати з мінусом. Для першого класу це, скажімо так, досить непогано. І мені стало цікаво, чи дійсно це якісь такі незвичайні здібності. Плюс мені було важливо зрозуміти, що саме відбувається з поведінкою Олексія, адже в школі у нас почалися деякі проблеми. Я вже декілька разів була у школі, розмовляла з вчителями. Їм важко з ним справлятися", - додала Шоптенко.

За результатами тесту, рівень IQ хлопчика вище середнього. При цьому тест він проходив не рідною мовою.

"Однак йому ще й визначили "F92. Змішаний розлад поведінки та емоцій. І треба над цим працювати. І тут я, м'яко кажучи, дуже засмутилася, бо вважала його різкі перепади настрою та експресивність особливістю темпераменту та розвитку. Ну не знаю, досі переварюю", - зазначила танцівниця.

Олена попросила у підписників підтримки

Олена попросила у підписників підтримки

Як відомо, прийомна донечка Інни та Тімура Мірошниченків, 9-річна Ангеліна має нейровідмінності і їй важко дається навчання. Інна у своєму блогу розповідала про це зі сльозами на очах розповідала, про яке дитинство для неї мріяли.

А син Катерини Репяхової та Віктора Павліка, майже 4-річний Михайлик має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Розлад змогли встановити тільки тоді, коли хлопчику виповнилося 3 рочки.

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Олена Шоптенко
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