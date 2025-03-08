IQ вище середнього та розлад поведінки: Шоптенко перевірила 6-річного сина на обдарованість

Фото з Instagram Олени Шоптенко

Хореографка Олена Шоптенко у своєму Instagram розповіла, що вирішила перевірити свого 6-річного сина Олексія на "обдарованість" та поділилася результатами цього тесту.

Олена пояснила, що така перевірка проходила у кілька етапів: три зустрічі з дитиною (розмови з психологами та тестування), зустріч з мамою дитини, розмовами з вчителями у школі та заповненнями психологічних опитувальників.

"Це був тест не тільки суто на визначення обдарованості дитини, а ще й для розуміння її ментального стану. Ну і на перевірку СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Самі розумієте", - написала Олена.

Реклама:

Олена чесно розповіла про те, як перевіряла свого сина на обдарованість

Також Олена пояснила, чому вирішила зробити такий тест на обдарованість.

"Справа у тому, що Олексій обожнює математику. Він рахує дуже добре, він вже цікавиться, знає як ділити, множити. Знає, як працювати з мінусом. Для першого класу це, скажімо так, досить непогано. І мені стало цікаво, чи дійсно це якісь такі незвичайні здібності. Плюс мені було важливо зрозуміти, що саме відбувається з поведінкою Олексія, адже в школі у нас почалися деякі проблеми. Я вже декілька разів була у школі, розмовляла з вчителями. Їм важко з ним справлятися", - додала Шоптенко.

За результатами тесту, рівень IQ хлопчика вище середнього. При цьому тест він проходив не рідною мовою.

"Однак йому ще й визначили "F92. Змішаний розлад поведінки та емоцій. І треба над цим працювати. І тут я, м'яко кажучи, дуже засмутилася, бо вважала його різкі перепади настрою та експресивність особливістю темпераменту та розвитку. Ну не знаю, досі переварюю", - зазначила танцівниця.

Олена попросила у підписників підтримки

Як відомо, прийомна донечка Інни та Тімура Мірошниченків, 9-річна Ангеліна має нейровідмінності і їй важко дається навчання. Інна у своєму блогу розповідала про це зі сльозами на очах розповідала, про яке дитинство для неї мріяли.

А син Катерини Репяхової та Віктора Павліка, майже 4-річний Михайлик має затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Розлад змогли встановити тільки тоді, коли хлопчику виповнилося 3 рочки.