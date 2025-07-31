"То не є соромно": Шоптенко підтвердила, що розлучилася, та назвала причини

37-річна хореографка Олена Шоптенко розлучилася з другим чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зірка привідкрила завісу особистого життя і назвала причини розриву шлюбу.

Знаменитість зізналася, що розлучилася з другим чоловіком Олексієм Івановим ще до повномасштабної війни, а розірвала шлюб вже під час.

"Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, – це завжди нелегко", - зазначила танцівниця.

Раніше Олена не висвітлювала подробиці особистого життя Скрін з відео

"Ми розійшлися – бо це життя. Коли люди розривають свої стосунки, то це не є соромно. Якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то тоді просто воно не працює. У мене є певне розуміння сім'ї, взаємодії одне з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер – іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися, говорити", - зазначила танцівниця.

Олена з колишнім чоловіком

"Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються кращими друзями. Я не дружу з колишніми. Ми спілкуємося про дитину", - додала Шоптенко.

Як відомо, зірка вийшла заміж за Олексія Іванова у 2016-му.

Нагадаємо, від колишнього чоловіка вона виховує 7-річного сина Олексія.

Не так давно Олена розповідала, яким прагне виховати свого нащадка.