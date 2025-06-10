Шоптенко в 7-ий день народження сина показала святкові фото й пояснила, чому відчуває сум
Хореографка Олена Шоптенко привітала з 7-им днем народження свого сина Олексія. Як розповіла зіркова мама, цьогорічне свято для хлопчини особливе - перше, яке він відзначатиме зі своїми власними друзями.
"Сьогодні Олексію сім. І щороку, спостерігаючи, як він росте, я відчуваю не тільки гордість, а тихенький ніжний сум - бо він вже не просто мій маленький син, а вже майже дорослий хлопець", - зізналася Олена в Instagram.
"Він змінюється, і я відчуваю, як потрохи віддаляється - відкриваючи світ, себе, інших людей. І саме в цій відстані я бачу найщирішу любов - ту, що не прив'язує, а окриляє. З кожним роком трохи далі, трохи вільніше - але завжди з тим самим теплом, яке живе між нами. З днем народження, мій хлопчику", - написала вона.
Як відомо, Олексій - син Шоптенко від другого шлюбу, з підприємцем Олексієм Івановим. До речі, хореографка вже тривалий час не згадує його ні в інтерв'ю, ні в своїх публікаціях у соцмережах.
Нагадаємо, Олена розповідала, яким прагне виховати свого сина і який його турботливий вчинок щодо неї її вразив. А нещодавно Олексій-молодший пройшов перевірку на рівень обданованості та наявність розладу синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.
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