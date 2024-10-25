"Ноги завжди були моєю гордістю": Шоптенко у боксерках показала перші танці на підборах після операції

Хореографка Олена Шоптенко, яка у березні порвала 2 колінні зв’язки і проходила довгий шлях реабілітації, показала, як повертається до справи свого життя.

В Instagram 36-річна танцівниця запостила фото, зроблені після отриманої травми, і закликала прислухатися до свого тіла.

"Ці фото стали для мене дуже особливими. Тут я вперше після травми знову взула танцювальні підбори. Мої ноги завжди були моєю гордістю, сильною стороною в танцях та прикрасою в житті. Але тепер дещо змінилося і вже не буде таким, як раніше.



Тут зафіксовані не просто зовнішні зміни, а й внутрішні трансформації; шрам на коліні — один із чотирьох, найбільший, який тепер є невід’ємною частиною мене. І найголовніше — прийняти його та полюбити, адже він є нагадуванням про те, як важливо слухати себе та своє тіло. Це досвід, який я не забуду, який зробив мене мудрішою", - розповіла хореографка.



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Судячи з тонусу тіла хореографки, вона швидко повернулася у форму

Олена також є мамою. У 2018-му році вона народила сина Олексія

Ноги є улюбленою частиною тіла Олени, за її ж словами, зрозуміло чому

У вересні танцівниця повернулася до танців

"Своє тіло треба любити, незалежно не від чого, навіть якщо воно змінюється, старіє, коли здається, що воно вже не ідеальне. Адже тіло — це наше дзеркало, і як ми піклуємося про нього, так воно і "відповідає нам взаємністю". І взувши ці танцювальні туфлі, я відчула, що повертаюся до своєї сутності. Незалежно від того, як змінюється оболонка, суть завжди залишається незмінною", - запевнила Олена.

Нагадаємо, раніше Шоптенко розказувала, як проходить лікування, про свій стан та реабілітацію. Вона також запевняла, що такої серйозної травми в неї ще не було.