Шоптенко у нюдовому спідньому показала "боязкість і крихкість" свого тіла в рухах. Відео

Хореографка Олена Шоптенко, яка у березні отримала травму коліна та перенесла операцію, розповіла про свій теперішній стан.

Виявляється, попри повернення до роботи наслідки травми дуже відчутні. Про це Олена зізналася на сторінці в Instagram, де також поділилася чуттєвим відео свого танцю.

"Так багато боязкості та крихкості я бачу в своїх рухах тут. Зовсім не схоже на мою звичну "енергійно відпрацьовану" пластику. Все тому, що коліно не відновлене до кінця, і все тіло ніби затамувало подих, щоб зберегти свою ось-ось набуту цілісність", – йдеться у дописі.

У березні цього року Олена порвала 2 зв'язки у коліні. Після чого їй довелося робити операцію та пройти період реабілітації скрін з відео

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"Нарешті я чую його та поважаю цю обережність, не намагаючись завжди демонструвати силу та стійкість. Бо бачу в цій вразливості стільки прекрасного, стільки правди, стільки себе. В цьому і є життя, де тіло є відзеркаленням внутрішнього стану, а танець способом його вираження", – написала Шоптенко під відео.

Хореографка зізналася, що пережита травма навчила її дослухатися до свого тіла скрін з відео

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Олена із сином проживає в Австрії.

До речі, нещодавно Шоптенко розповіла про співпрацю із Зеленським, з яким танцювала у парі на шоу "Танці з зірками".