Шоптенко у тренчі посвітила ногами серед Києва і розказала, чого хоче її "маленька дівчинка"

Марія Мельник 8 жовтня, 12:45
Танцівниця Шоптенко


Хореографка Олена Шоптенко наробила осінніх фото у тренчі.

У дописі 36-річна танцівниця також розказала, як зупиняє себе у гонитві за найкращими результатами.

"Кожен раз, коли я переконую себе, що треба більше працювати, більше розвиватися або більше тренуватися, маленька дівчинка в мені хоче просто танцювати в маминій спідниці перед дзеркалом. І знаєте, що я роблю?

Одягаю плаття та йду до дзеркала. Ну а далі - самі розумієте", - поділилася Шоптенко.


Шоптенко у тренчі коло квітів

Хореографка живе у Відні, однак іноді навідується на батьківщину

Хореографка Олена Шоптенко

Нещодавно Олена пообіцяла уважно слухати сигнали свого тіла

Шоптенко посвітила ногами з-під тречу

Нагадаємо, у березні Шоптенко порвала 2 колінні зв’язки, після чого проходила тривалий і нелегкий шлях реабілітації.

Читайте також:

"Страждає все тіло": Шоптенко після операції на нозі показала 7 вправ для реабілітації. Відео

Шоптенко на природі замилувала ніжними обіймами з 6-річним сином. Фото

Шоптенко розказала про стосунки з ексчоловіком Дікусаром та чого навчилася у Зеленського

Олена Шоптенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів