Шоптенко у тренчі посвітила ногами серед Києва і розказала, чого хоче її "маленька дівчинка"
Хореографка Олена Шоптенко наробила осінніх фото у тренчі.
У дописі 36-річна танцівниця також розказала, як зупиняє себе у гонитві за найкращими результатами.
"Кожен раз, коли я переконую себе, що треба більше працювати, більше розвиватися або більше тренуватися, маленька дівчинка в мені хоче просто танцювати в маминій спідниці перед дзеркалом. І знаєте, що я роблю?
Одягаю плаття та йду до дзеркала. Ну а далі - самі розумієте", - поділилася Шоптенко.
Нагадаємо, у березні Шоптенко порвала 2 колінні зв’язки, після чого проходила тривалий і нелегкий шлях реабілітації.
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