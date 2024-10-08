Шоптенко у тренчі посвітила ногами серед Києва і розказала, чого хоче її "маленька дівчинка"





Хореографка Олена Шоптенко наробила осінніх фото у тренчі.

У дописі 36-річна танцівниця також розказала, як зупиняє себе у гонитві за найкращими результатами.

"Кожен раз, коли я переконую себе, що треба більше працювати, більше розвиватися або більше тренуватися, маленька дівчинка в мені хоче просто танцювати в маминій спідниці перед дзеркалом. І знаєте, що я роблю?



Одягаю плаття та йду до дзеркала. Ну а далі - самі розумієте", - поділилася Шоптенко.

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Хореографка живе у Відні, однак іноді навідується на батьківщину

Нещодавно Олена пообіцяла уважно слухати сигнали свого тіла

Нагадаємо, у березні Шоптенко порвала 2 колінні зв’язки, після чого проходила тривалий і нелегкий шлях реабілітації.