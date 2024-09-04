Шоптенко розказала про стосунки з ексчоловіком Дікусаром та чого навчилася у Зеленського

Хореографка Олена Шоптенко, яка нині з сином живе у Відні, розказала, чи підтримує зв'язок зі своїм колишнім чоловіком, хореографом і військовим Дмитром Дікусаром.

Також в інтерв'ю OBOZ.UA вона згадала, як у 2006 році танцювала у парі з Володимиром Зеленським в телешоу "Танці з зірками", де вони перемогли, і розповіла, чого він її тоді навчив.

Як відомо, Дмитро Дікусар воює у ЗСУ з березня 2022 року. Шоптенко зізналася, що іноді підтримує зв'язок з ним.

"Час від часу цікавлюся, як у нього справи. І він – також. Але не скажу, що часто спілкуємося. Більше дізнаюся навіть не від нього, а від його найближчого друга, який розмовляє з ним частіше. Дай Бог, щоб у Дмитра все було добре. Знаєте, я не здивована, що він пішов добровольцем на фронт. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. Я думаю, що він зараз абсолютно на своєму місці", - запевнила Олена.

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У першому сезоні проєкту "Танці з зірками" Олена виборола перемогу разом зі своїм напарником, тоді ще шоуменом Володимиром Зеленським. Шоптенко згадала про той період.

"Коли прийшла на кастинг "Танців з зірками", мені було 17 років. Через вік до мене проявлялося трохи скептичне ставлення продюсерів. Не вірили в те, що така юна дівчина може навчити танцювати когось. Але, коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися, запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді – особливо. Він мене слухав, ніякого спротиву не було. А це головне. І ще я завжди, протягом всього сезону, відчувала від нього велику вдячність", - поділилася танцівниця.

фото пресслужби 1+1

"І в мене було те саме до нього, бо насправді я дуже багато в нього навчилася. Дуже добре пам’ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. З того часу завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні. З часів "Танців" ми бачилися з паном Володимиром дуже давно. Я навіть не згадаю, коли саме", - розповіла вона.

А ще Олена відповіла, як ставиться до колеги Влада Ями, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до США.

"Ви знаєте, ми спілкувалися виключно в межах проєктів, в яких брали участь. А з приводу його від’їзду скажу таке: кожен робить свій вибір. Критикувати чи засуджувати – це не моє. Треба гідно жити своє життя – така моя позиція", - зазначила танцівниця.

Нагадаємо, наприкінці березня Шоптенко шокувала отриманою травмою коліна, - порвала 2 колінні зв’язки. Тривалий час хореографка реабілітувалася і показувала, як поверталася у форму.