"Була зворушена і горда": Шоптенко похвалилася вчинком 6-річного сина та показалася з ним на затишних фото

Хореографка Олена Шоптенко показала чуттєві фото зі своїм 6-річним сином Олексієм та розповіла про його вчинок, який її вразив і зворушив.

Світлини вона опублікувала у своєму Instagram.

"Правильне виховання сина для мене завжди було важливим питанням. Як виростити сильного, доброго та відповідального чоловіка, як не перегнути зі строгістю, а де проявити достатньо терпіння та відпустити контроль. Нещодавно трапилася історія, яка багато чого мені показала", - написала вона.

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Шоптенко розповіла, які риси важливі для неї у вихованні сина Фото Natali Dreamer

Олена згадала, як вранці збиралася на поїзд до Будапешта, і її син прокинувся та попросив її залишитися з ним, а потім побіг до своєї кімнати і приніс гроші.

"Прибігає з грошима в руках і каже: "На, мамо. Візьми. Щоб ти купила собі щось поїсти". Це були його кишенькові гроші, які він так старанно збирав - 20 євро. Я була так зворушена і горда за свого сина одночасно", - пояснила танцівниця.

"Такий маленький жест, але для мене — величезний показник того, що у такого маленького хлопчика вже є ті самі важливі чоловічі риси: турбота і щедрість. То, виходить, я все правильно роблю?! - підсумувала Шоптенко.

Олену зворушив вчинок сина Фото Natali Dreamer

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко попозувала на дзеркальній підлозі у незвичному для себе образі.

Як відомо, батьком сина хореографки є Олексій Іванов.