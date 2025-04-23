"Зробимо зйомку для Playboy?": Олена Тополя вразила тілом у латексному боді. Фото

Олена Тополя вирішила змінити стиль? Фото з Instagram

Співачка Олена Тополя (екс Alyosha) нарешті продемонструвала результат своїх тренувань, які вона відносно нещодавно почала викладати у мережу.

Мама трьох дітей, котрій у травні виповниться 39, виклала фото з дуже гарячої зйомки і навіть замахнулася на Playboy.

Олена у червоному латексному боді та на високих блискучих підборах повигиналася у спокусливих позах на шкіряному дивані і показала незвичну для її амплуа пристрасть.

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Здається, це перша настільки гаряча зйомка співачки

"Зробимо зйомку у Playboy?", - написала артистка і тегнула чоловіче видання.

Цікаво, що скаже Playboy

Так ось для чого Олена пішла в зал

Воу-воу, полегше!

Олені набридла роль романтичної і скромної співачки?

У коментарях думки розділилися: хтось оцінив пристрасть Олени, а комусь ці фото здалися занадто вульгарними для неї

Нагадаємо, нещодавно Тополя зізналася, що більше вона народити не зможе через ускладнення під час третьої вагітності.