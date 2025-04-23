"Зробимо зйомку для Playboy?": Олена Тополя вразила тілом у латексному боді. Фото

Тамара Кудрявченко - 23 квітня, 14:00
Співачка Олена Тополя у боді

Олена Тополя вирішила змінити стиль?

Фото з Instagram

Співачка Олена Тополя (екс Alyosha) нарешті продемонструвала результат своїх тренувань, які вона відносно нещодавно почала викладати у мережу. 

Мама трьох дітей, котрій у травні виповниться 39, виклала фото з дуже гарячої зйомки і навіть замахнулася на Playboy. 

Олена у червоному латексному боді та на високих блискучих підборах повигиналася у спокусливих позах на шкіряному дивані і показала незвичну для її амплуа пристрасть. 


Alyosha на сексі фото

Здається, це перша настільки гаряча зйомка співачки

"Зробимо зйомку у Playboy?", - написала артистка і тегнула чоловіче видання. 

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Нагадаємо, нещодавно Тополя зізналася, що більше вона народити не зможе через ускладнення під час третьої вагітності

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