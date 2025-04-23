"Зробимо зйомку для Playboy?": Олена Тополя вразила тілом у латексному боді. Фото
Співачка Олена Тополя (екс Alyosha) нарешті продемонструвала результат своїх тренувань, які вона відносно нещодавно почала викладати у мережу.
Мама трьох дітей, котрій у травні виповниться 39, виклала фото з дуже гарячої зйомки і навіть замахнулася на Playboy.
Олена у червоному латексному боді та на високих блискучих підборах повигиналася у спокусливих позах на шкіряному дивані і показала незвичну для її амплуа пристрасть.
"Зробимо зйомку у Playboy?", - написала артистка і тегнула чоловіче видання.
Нагадаємо, нещодавно Тополя зізналася, що більше вона народити не зможе через ускладнення під час третьої вагітності.
Приєднуйтесь до дискусії