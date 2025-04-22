"Я на всі 100": Тополя в обтислому ромпері показала, як працює над рельєфом спини. Відео

Співачка Олена Тополя, яка займається в спортзалі не для того, щоби схуднути, а навпаки - щоби наростити м'язи і стати сильнішою, показала фрагмент свого воркауту.

38-річна багатодітна мама, вбрана в чорний обтислий спортивний ромпер, працювала над рельєфом спини на тренажері.

"Я на всі 100. І фізично, і творчо", - похвалилася екс-Alyosha.

"Продовжую качати м'язи - й топ-чарти разом із вами, мої любі. Щиро дякую за потужну підтримку релізу "Каштан" - ваша любов дає силу бути ще голоснішою. А попереду - масштабна прем'єра та кілька нових версій ваших улюблених хітів. Працюємо - без пауз і без компромісів. Бо музика, як і спорт, - це дисципліна, віра і серце. Ваша, Олена Тополя", - написала зірка.

Нагадаємо, в березні дружина фронтмена "Антитіл" Тараса Тополі розказала, з якою вагою прийшла до спортзали і яких успіхів уже досягла. Також нещодавно артистка повідомила, чому після народження третьої дитини, донечки Марії їй знадобилася операція.