Тополя на осонні блиснула голими ніжками в горошковому міні. Фото

Марія Ткаченко - 17 квітня, 18:30
Колишня Alyosha
Фото з Instagram Тополі

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha), яка сумлінно відвідує спортзал, оголила рельєфні ніжки для квітневого сонечка, надягнувши легку мінісукню в цятки.

Кокетливою світлиною 38-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.

Дружина Тараса Тополі Олена Тополя

Олена радіє довгоочікуваному квітневому теплу


Як відомо, в Олени та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі є трійко дітей: Роман, Марко та Марія. Нещодавно артистка розповіла про ускладнення під час останньої вагітності, через яке їй більше не можна народжувати

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