Тополя на осонні блиснула голими ніжками в горошковому міні. Фото
Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha), яка сумлінно відвідує спортзал, оголила рельєфні ніжки для квітневого сонечка, надягнувши легку мінісукню в цятки.
Кокетливою світлиною 38-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.
Як відомо, в Олени та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі є трійко дітей: Роман, Марко та Марія. Нещодавно артистка розповіла про ускладнення під час останньої вагітності, через яке їй більше не можна народжувати.
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