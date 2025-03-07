Тополя в обтислій гумовій сукні вразила сексі луком у романтичному дуеті. Відео

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha) у співпраці з музикантом EDGAR TI презентувала нову композицію "Чуєш" — історію про силу кохання, яке надихає, випробовує та змінює.
Ця пісня передає емоції двох людей, які, попри всі труднощі, прагнуть бути разом.
До композиції також вийшов стильний кліп, у якому 38-річна Олена з’явилася в обтислій чорній максісукні з гуми. Лук артистка доповнила босоніжками на платформі та блискучими сережками.
"Що б ми не робили, як би не намагалися ставати кращими, зрештою, ми прагнемо одного – заради кого ставати кращими. І завдяки кому вірити в себе, вірити у свої сили і досягати цілей. Хтось, хто любитиме нас, наші недосконалості, прийматиме такими, якими ми, і підтримуватиме на шляху до майбутнього", – розповіли виконавці.
Останнім часом екс-Alyosha тішить фанатів стильними фотосесіями і музичними роботами. Напочатку року вона представила кліп, в якому головну роль зіграв актор Остап Ступка.
Як відомо, чоловіком Олени є лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Подружжя разом виховує двох синів: 11-річного Романа, 9 річного Марка та 4-річну доньку Марійку. Раніше зірка також розповідала про домовленості з коханим.
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