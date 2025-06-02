"Щаслива та вільна": Олена Тополя розказала про операцію на грудях

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha) розсекретила, що нинішня форма її грудей - це результат роботи хірурга. Втручання знадобилося зірці через проблеми зі здоров'ям.

39-річна багатодітна мама розповіла про це "Люкс ФМ".

"У мене були досить давно певні пухлини (в грудях), я їх прибрала і прибрала зайве, що мені було не треба. І все, тепер я щаслива та вільна від всіляких там постійних біопсій тощо", - пояснила Олена.

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"Через стан здоров'я (була потрібна операція - ред.) і плюс підкореговано естетично, тому що порізано", - додала вона.

Олена тішиться, що свого часу наважилася на операцію і тепер вільна

Тополя не конкретизувала, коли саме відбулася операція, але зазначила, що пухлини в неї були виявлені ще до народження діток.

"Це була така історія, яка тягнулася ще від 2007-го року. Скажімо так, воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна і надалі за цим слідкувати постійно, але мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні й при певних гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися і я від цього звільнилася", - резюмувала вона.

Як відомо, нещодавно артистка, яка разом із чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує синів Романа і Марка та дочку Марію, розказала про ускладнення, яке розвинулося під час її третьої вагітності. Олені навіть знадобилася операція, і більше виношувати дітей вона не зможе.

Нагадаємо, Тополя свого часу зізналася ТаблоID, про яку зроблену б'ютіпроцедуру вона жалкує і як ставиться до омолодження за допомогою хірургії. А ще ми оповідали історію кохання Олени і Тараса та про випробування, які подолало творче подружжя.