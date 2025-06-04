"Найважливіша робота кожного з нас": Тополя поділилася думками про страхи і чому важливо їх відпускати
Співачка Олена Тополя, яка днями розповіла про пластику грудей, поділилася з шанувальниками своїми думками про страхи. Зірка навела кілька їхніх прикладів та аргументи, чому варто працювати над тим, щоби переставати боятися.
39-річна дружина музиканта Тараса Тополі написала про це в Instagram, запостивши три свої світлини у ретрообразі 1920-их, який вигулювала на нещодавню кіноподію.
"Скільки у нас страхів? Страх відкриватися - бо колись хтось зробив боляче. Але не всі такі. Страх бути добрим - бо твою доброту колись використали. Але не всі такі. Страх кохати щиро - бо в минулому твої почуття просто розтоптали. Але не всі такі", - наголосила екс-Alyosha.
"Ці страхи примушують нас ховатися. Закривати шори. Бачити лише маленьку частинку світу, відчувати лише шматочок того, що могли б, усвідомлювати лише дещицю того, що всередині", - застерегла артистка.
Тополя закликала всіх відпускати свої страхи.
"Поступово. Але по-справжньому. Це, напевно, найважливіша робота кожного з нас у цьому житті. Бо коли йдуть страхи - йде і біль. А на його місце приходить любов. Віра. І майбутнє, якого ми гідні", - підкреслила вона.
Нагадаємо, нещодавно Олена публічно відповіла на порівняння своєї зовнішності з зовнішністю співачки Насті Каменських. А ще багатодітна зіркова матуся кинула виклик Playboy спекотним фотосетом у латексному боді.
ТаблоID розказував історію кохання Тополь, чиї стосунки починалися з дружби та витримали випробування розлукою під час повномасштабної війни.
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