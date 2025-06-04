"Найважливіша робота кожного з нас": Тополя поділилася думками про страхи і чому важливо їх відпускати

Співачка Олена Тополя, яка днями розповіла про пластику грудей, поділилася з шанувальниками своїми думками про страхи. Зірка навела кілька їхніх прикладів та аргументи, чому варто працювати над тим, щоби переставати боятися.

39-річна дружина музиканта Тараса Тополі написала про це в Instagram, запостивши три свої світлини у ретрообразі 1920-их, який вигулювала на нещодавню кіноподію.

"Скільки у нас страхів? Страх відкриватися - бо колись хтось зробив боляче. Але не всі такі. Страх бути добрим - бо твою доброту колись використали. Але не всі такі. Страх кохати щиро - бо в минулому твої почуття просто розтоптали. Але не всі такі", - наголосила екс-Alyosha.

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Олена закликала шанувальників замислитися про власні страхи

"Ці страхи примушують нас ховатися. Закривати шори. Бачити лише маленьку частинку світу, відчувати лише шматочок того, що могли б, усвідомлювати лише дещицю того, що всередині", - застерегла артистка.

Тополя закликала всіх відпускати свої страхи.

"Поступово. Але по-справжньому. Це, напевно, найважливіша робота кожного з нас у цьому житті. Бо коли йдуть страхи - йде і біль. А на його місце приходить любов. Віра. І майбутнє, якого ми гідні", - підкреслила вона.

Зірка радить відпускати страхи, звільнюючи місце для любові, віри та майбутнього

Нагадаємо, нещодавно Олена публічно відповіла на порівняння своєї зовнішності з зовнішністю співачки Насті Каменських. А ще багатодітна зіркова матуся кинула виклик Playboy спекотним фотосетом у латексному боді.

ТаблоID розказував історію кохання Тополь, чиї стосунки починалися з дружби та витримали випробування розлукою під час повномасштабної війни.