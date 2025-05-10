Стефанко в пуантах похизувалася рельєфним тілом в образі балерини. Фото
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко похвалилася рельєфним тілом у балетній формі та пуантах.
Олеся попозувала у рожевих пуантах, коротенькому топі на бретелях та у сірій спідниці.
"Танцюй так, ніби тебе ніхто не бачить", - написала Стефанко.
Якось Олеся Стефанко хвалилася своїм струнким тілом після народження двох дітей: 2-річної дочки Каї та 4-річного сина Тео.
Також вона показувала своє улюблене тренування на все тіло.
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