"Тебе можна назвати дивом": Фреймут щемливо привітала молодшу дочку з 8-річчям

Молодша донька Олі дуже схожа на свою маму Фото Mariana Shafro

Телеведуча Ольга Фреймут привітала свою молодшу доньку Євдокію з днем народження спільними архівними фото. Дівчинці виповнилося 8 років.

"Як сильно я люблю тебе, моя дівчинка. Тебе можна назвати Дивом, бо прийшла у цей світ у день, коли покинула його моя улюблена бабуся. А потім у твоїй дитячій пахло її парфумами, хоча вона у нашому будинку так і не встигла погостювати", - написала Оля.

Фреймут ніжно привітала свою молодшу дочку Фото Mariana Shafro

Фреймут подякувала доньці за мудрість.

"Звісно, ти - не вона, але я завжди бачу в тобі неземне. А мудрість твоя, коли мені сумно, ти нагадуєш: "Мама, завтра настане новий день і буде сонечко!" Дякую, що ти моя", - додала телеведуча.

Зіркова мати побажала Євдокії здоров'я та бути собою навіть тоді, коли є виклики.

"Нехай світ завжди буде лагідним до тебе. Будь здоровою і щасливою. Будь собою, навіть коли це стане викликом. Євдокія, з Днем народження!" - підсумувала Ольга.

Фреймут зізналася, що молодша дочка стала для неї дивом Фото Mariana Shafro

Нагадаємо, у Ольги Фреймут є ще двоє дітей: 19-річна Злата та 9-річний син Валерій.

Нещодавно Ольга хвалилася своєю донечкою, яка позувала в образі а-ля Chanel.

Крім того, якось Фреймут насмішила мережу кумедними фото своїх дітей на прогулянці.