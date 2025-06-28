"Тебе можна назвати дивом": Фреймут щемливо привітала молодшу дочку з 8-річчям
Телеведуча Ольга Фреймут привітала свою молодшу доньку Євдокію з днем народження спільними архівними фото. Дівчинці виповнилося 8 років.
"Як сильно я люблю тебе, моя дівчинка. Тебе можна назвати Дивом, бо прийшла у цей світ у день, коли покинула його моя улюблена бабуся. А потім у твоїй дитячій пахло її парфумами, хоча вона у нашому будинку так і не встигла погостювати", - написала Оля.
Фреймут подякувала доньці за мудрість.
"Звісно, ти - не вона, але я завжди бачу в тобі неземне. А мудрість твоя, коли мені сумно, ти нагадуєш: "Мама, завтра настане новий день і буде сонечко!" Дякую, що ти моя", - додала телеведуча.
Зіркова мати побажала Євдокії здоров'я та бути собою навіть тоді, коли є виклики.
"Нехай світ завжди буде лагідним до тебе. Будь здоровою і щасливою. Будь собою, навіть коли це стане викликом. Євдокія, з Днем народження!" - підсумувала Ольга.
Нагадаємо, у Ольги Фреймут є ще двоє дітей: 19-річна Злата та 9-річний син Валерій.
Нещодавно Ольга хвалилася своєю донечкою, яка позувала в образі а-ля Chanel.
Крім того, якось Фреймут насмішила мережу кумедними фото своїх дітей на прогулянці.