"Місія старшого брата": Фреймут показала, як її 9-річний син катає свою 7-річну сестру
Колишня телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут похвалилася ідилією у стосунках своїх молодших дітей. У своєму Instagram вона показала, як її 9-річний син Валерій турбується про молодшу сестру, 7-річну Євдокію.
Оля опублікувала фото з прогулянки зі своїми дітьми. На одному з кадрів Валерій везе свою сестричку на валізі, при цьому на його спині величезний рюкзак.
"Битий не битого везе", - пожартувала Фреймут.
А на іншому фото старший брат носить Євдокію на спині на набережній.
"І так було весь день. Місія старшого брата", - додала Ольга.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут дала інтерв'ю Раміні Есхакзай, де розповіла про свої б'юті-процедури та виховання дітей.
Також Фреймут згадала у розмові й Машу Єфросиніну, стверджуючи, що та насміхалася з неї та вподобала її чоловіка. Маша не стала мовчати, тож заперечила такі звинувачення у свій бік.
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