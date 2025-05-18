"Місія старшого брата": Фреймут показала, як її 9-річний син катає свою 7-річну сестру

Юлія Леськова - 18 травня, 14:33
Ольга Фреймут позує для фото
Фото з Instagram Ольги Фреймут

Колишня телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут похвалилася ідилією у стосунках своїх молодших дітей. У своєму Instagram вона показала, як її 9-річний син Валерій турбується про молодшу сестру, 7-річну Євдокію. 

Оля опублікувала фото з прогулянки зі своїми дітьми. На одному з кадрів Валерій везе свою сестричку на валізі, при цьому на його спині величезний рюкзак. 

"Битий не битого везе", - пожартувала Фреймут. 


Діти Ольги Фреймут на прогулянці

До речі, у Валерія та Євдокії є старша сестра - 19-річна Злата, яка нині живе та навчається у США

А на іншому фото старший брат носить Євдокію на спині на набережній. 

"І так було весь день. Місія старшого брата", - додала Ольга. 

Син Ольги Фреймут з молодшою сестрою на спині

Ось так брат турбується про меншу сестру

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут дала інтерв'ю Раміні Есхакзай, де розповіла про свої б'юті-процедури та виховання дітей. 

Також Фреймут згадала у розмові й Машу Єфросиніну, стверджуючи, що та насміхалася з неї та вподобала її чоловіка. Маша не стала мовчати, тож заперечила такі звинувачення у свій бік. 

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