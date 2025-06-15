Маленька модниця: Фреймут похвалилася 7-річною дочкою у стилі Chanel

Юлія Леськова - 15 червня, 14:15
Ольга Фреймут позує для фото
Фото Mariana Shafro

Телеведуча Ольга Фреймут похвалилася у своєму Instagram стильною молодшою дочкою.

7-річна Євдокія, одягнена у біло-блакитний твідовий піджак та спідницю у стилі Chanel, попозувала своїй мамі. 

Образ маленької модниці доповнили сумочкою та масивними босоніжками. 


Молодша дочка Ольги Фреймут Євдокія
Фреймут похвалилася своєю стильною дочкою

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут замилувала кадрами, як її 9-річний син Валерій дбає про свою молодшу сестру

У Фреймут є ще старша донька від попередніх стосунків: 19-річна Злата. Зараз дівчина живе та навчається у США.

Також якось Фреймут пояснювала, чому її чоловікові не подобається, як вона виховує дітей. 

Читайте також:

Фреймут помилувалася молодшою дочкою у пальтечку, яке 12 років тому носила старша. Фото

"Зморшечки - так красиво": Фреймут розказала про ботокс від мігрені, примусові заняття спортом, "дурні" витрати і нинішні заробітки

Фреймут у ніжному луці показалася з ошатними дітьми на першому причасті 7-річної дочки у Лондоні. Фото

Фреймут
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів