Маленька модниця: Фреймут похвалилася 7-річною дочкою у стилі Chanel

Телеведуча Ольга Фреймут похвалилася у своєму Instagram стильною молодшою дочкою.

7-річна Євдокія, одягнена у біло-блакитний твідовий піджак та спідницю у стилі Chanel, попозувала своїй мамі.

Образ маленької модниці доповнили сумочкою та масивними босоніжками.

Реклама:

Фреймут похвалилася своєю стильною дочкою

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут замилувала кадрами, як її 9-річний син Валерій дбає про свою молодшу сестру.

У Фреймут є ще старша донька від попередніх стосунків: 19-річна Злата. Зараз дівчина живе та навчається у США.

Також якось Фреймут пояснювала, чому її чоловікові не подобається, як вона виховує дітей.