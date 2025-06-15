Маленька модниця: Фреймут похвалилася 7-річною дочкою у стилі Chanel
Телеведуча Ольга Фреймут похвалилася у своєму Instagram стильною молодшою дочкою.
7-річна Євдокія, одягнена у біло-блакитний твідовий піджак та спідницю у стилі Chanel, попозувала своїй мамі.
Образ маленької модниці доповнили сумочкою та масивними босоніжками.
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут замилувала кадрами, як її 9-річний син Валерій дбає про свою молодшу сестру.
У Фреймут є ще старша донька від попередніх стосунків: 19-річна Злата. Зараз дівчина живе та навчається у США.
Також якось Фреймут пояснювала, чому її чоловікові не подобається, як вона виховує дітей.
Фреймут помилувалася молодшою дочкою у пальтечку, яке 12 років тому носила старша. Фото
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Фреймут у ніжному луці показалася з ошатними дітьми на першому причасті 7-річної дочки у Лондоні. Фото