Фреймут помилувалася молодшою дочкою у пальтечку, яке 12 років тому носила старша. Фото

Телеведуча Оля Фреймут продемонструвала на власному прикладі, що таке свідоме споживання. Багатодітна мама виклала фото молодшої дочки Євдокії у червоному пальтечку, яке ще 12 років тому носила її старша сестра Злата.

На світлинах Оля позує з сином Валерієм і меншою донею в Англії, де ведуча живе з дітьми під час великої війни.

Оля показалася з молодшими нащадками у Великій Британії

На Євдокії ошатне пальто від українського бренду, яке дісталося їй у спадок від сестри Злати. На доказ цього Фреймут виклала архівне фото 12-річної давнини, на якому в цьому пальтечку її старша дочка.

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7-річній Євдокії дуже личить червоне пальтом від Luvi

А це Злата у цьому ж пальті 12 років тому

Як відомо, старшій дитині 43-річної Фреймут, Златі Мітчелл в лютому виповнилося 19. Дівчина давно живе самостійним життям в Америці окремо від родини.

Від чоловіка Володимира Локотка у телеведучої двоє дітей - сина Валерія, якому за два дні виповниться 9, і 7-річну Євдокію.