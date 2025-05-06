Фреймут помилувалася молодшою дочкою у пальтечку, яке 12 років тому носила старша. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 травня, 11:02

Телеведуча Оля Фреймут продемонструвала на власному прикладі, що таке свідоме споживання. Багатодітна мама виклала фото молодшої дочки Євдокії у червоному пальтечку, яке ще 12 років тому носила її старша сестра Злата. 

На світлинах Оля позує з сином Валерієм і меншою донею в Англії, де ведуча живе з дітьми під час великої війни. 

Оля Фреймут з сином і дочкою

Оля показалася з молодшими нащадками у Великій Британії

На Євдокії ошатне пальто від українського бренду, яке дісталося їй у спадок від сестри Злати. На доказ цього Фреймут виклала архівне фото 12-річної давнини, на якому в цьому пальтечку її старша дочка. 


Дочка Фреймут Євдокія

7-річній Євдокії дуже личить червоне пальтом від Luvi

Оля Фреймут зі старшою дочкою 12 років тому

А це Злата у цьому ж пальті 12 років тому

Як відомо, старшій дитині 43-річної Фреймут, Златі Мітчелл в лютому виповнилося 19. Дівчина давно живе самостійним життям в Америці окремо від родини. 

Від чоловіка Володимира Локотка у телеведучої двоє дітей - сина Валерія, якому за два дні виповниться 9, і 7-річну Євдокію. 

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