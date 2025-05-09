"Зморшечки - так красиво": Фреймут розказала про ботокс від мігрені, примусові заняття спортом, "дурні" витрати і нинішні заробітки

Марія Мельник - 9 травня, 14:30
Фреймут і Раміна
Скрін з відео

Телеведуча Оля Фреймут зізналася, як ставиться до старіння та чи відвідує косметолога.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай 43-річна телезірка також розповіла, на що витрачає гроші і куди, на її думку, краще інвестувати.

За словами ведучої, вона надає перевагу натуральності, а не бутафорії.


"Я виходжу на прогулянку без макіяжу. У мене в косметичці є тільки зволожуючий тінт, помади і туш. По-перше, з віком треба змиритися з деякими речима. Якщо щось нальопаєш на лице, - буде помітно.

Треба з віком мати косметику не таку, що купив на розпродажі, а таку професійну. Яка підходить тобі зволожувати шкіру. Тому що уколів я поки побоююсь", - зізналася ведуча.

Фреймут показала, куди колола ботокс

"Я робила біоревіталізацію і от сюди ботокс. Чому я це зробила? Потім злягла", - показала Оля, куди їй вкололи препарат

За словами Фреймут, косметолог порадила їй вколоти ботокс, щоб перестати страждати на мігрень.

"В мене сильні мігрені. Я можу в окулярах ходити по хаті, тому що зараз це світло на мене теж діє. Мені пообіцяла ця косметолог, що вколе ботокс, і в мене перестане боліти голова. Вона вколола - і ще більше почала боліти", - розказала Оля.

Фреймут впевнена, що старіння може бути красивим.

"Я не боюся зморшок, я того смальця боюсь. Дуже хочу бути такою засушеною, зморщеною. Мені здається, зморшечки - це так красиво. Щоб лице як у бульдога не падало", - пояснила вона.

Фреймут про зморшки

Ведуча показала, який тип старіння їй подобається

"Якщо говорити про тіло, від стресу, від того, що ти не можеш спати, дивишся довго на стелю, воно якесь стало в мене... Знаєш, як "Текучий годинник" Сальвадора Далі. Відчула, що воно пливе. Я ненавиджу спортзали, мені там так нудно, там так довго час минає. Не люблю басейни, бо бриджуся. Але пілатес - то добре. Ефекту ніякого, але тако десь ходиш", - пояснила ведуча.

"Я бачу, що змінилася. Це нормально. Але я могла б набагато гірше змінитися, тому дуже дякую генетиці, що в мене немає такої трагедії. Звісно, красивій жінці, я вважала себе свого часу... Я цього не помічала. Не знаю, чи ти усвідомлюєш момент... 25, 37. В мене так було, я була дуже красива. Легко було бути красивою. Ти така вся худенька. Ти мусиш бути красивою, бо тебе випруть з роботи.

А потім, коли в тебе нема телебачення, тебе вже ніхто не бачить особливо, тіло думає, окей, розслаблюсь", - зазначила Оля.

Фреймут також розказала про заробітки і так звані дурні витрати.

"На мене посипалося багатство. Я була до цього не готова. Раптом почала багато заробляти. Де ці всі гроші? Я так їх по-дурному витрачала. Просто дурість. Тепер контролюю, скільки заробляю. Я розумію, як важко даються ці гроші. Це вже не така сума, але все одно я намагаюся заробляти.

Ставлю ціль заробляти певну суму. Якось мені всесвіт допомагає досягти цього. От мені треба було заплатити за університет Злати (доньки - ред.) - ці гроші знайшлися. Тому зараз все добре. І у мене є постійна зарплата у британській компанії", - поділилася ведуча.

А ще Фреймут порадила, куди, на її думку, краще інвестувати.

"Якщо є гроші, не треба відкладати на чорний день. Я дуже багато подорожувала. Літала і першим класом, і бізнес класом, жила тільки у кращих готелях. Зараз, коли мені зовсім сумно, занурююсь в ці спогади і розумію, що це була. Ці подорожі мене формулювали.

Але треба мати, напевно, нерухомість. Тільки не треба в одяг інвестувати. Купувати дорогий одяг - ознака раптового багатства, коли гроші з'явилися, але смак не вималювався. Люди, бувають, за останні гроші купують собі все підряд. Це не модно", - порадила Фреймут.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Фреймут з молодшими дітьми мешкає у Британії. А нещодавно вони приїжджали до України на свята.

Раніше ведуча розказувала, чого дійсно боїться у житті.

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