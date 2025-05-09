"Зморшечки - так красиво": Фреймут розказала про ботокс від мігрені, примусові заняття спортом, "дурні" витрати і нинішні заробітки

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Телеведуча Оля Фреймут зізналася, як ставиться до старіння та чи відвідує косметолога.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай 43-річна телезірка також розповіла, на що витрачає гроші і куди, на її думку, краще інвестувати.

За словами ведучої, вона надає перевагу натуральності, а не бутафорії.

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"Я виходжу на прогулянку без макіяжу. У мене в косметичці є тільки зволожуючий тінт, помади і туш. По-перше, з віком треба змиритися з деякими речима. Якщо щось нальопаєш на лице, - буде помітно.

Треба з віком мати косметику не таку, що купив на розпродажі, а таку професійну. Яка підходить тобі зволожувати шкіру. Тому що уколів я поки побоююсь", - зізналася ведуча.

"Я робила біоревіталізацію і от сюди ботокс. Чому я це зробила? Потім злягла", - показала Оля, куди їй вкололи препарат

За словами Фреймут, косметолог порадила їй вколоти ботокс, щоб перестати страждати на мігрень.

"В мене сильні мігрені. Я можу в окулярах ходити по хаті, тому що зараз це світло на мене теж діє. Мені пообіцяла ця косметолог, що вколе ботокс, і в мене перестане боліти голова. Вона вколола - і ще більше почала боліти", - розказала Оля.

Фреймут впевнена, що старіння може бути красивим.

"Я не боюся зморшок, я того смальця боюсь. Дуже хочу бути такою засушеною, зморщеною. Мені здається, зморшечки - це так красиво. Щоб лице як у бульдога не падало", - пояснила вона.

Ведуча показала, який тип старіння їй подобається

"Якщо говорити про тіло, від стресу, від того, що ти не можеш спати, дивишся довго на стелю, воно якесь стало в мене... Знаєш, як "Текучий годинник" Сальвадора Далі. Відчула, що воно пливе. Я ненавиджу спортзали, мені там так нудно, там так довго час минає. Не люблю басейни, бо бриджуся. Але пілатес - то добре. Ефекту ніякого, але тако десь ходиш", - пояснила ведуча.

"Я бачу, що змінилася. Це нормально. Але я могла б набагато гірше змінитися, тому дуже дякую генетиці, що в мене немає такої трагедії. Звісно, красивій жінці, я вважала себе свого часу... Я цього не помічала. Не знаю, чи ти усвідомлюєш момент... 25, 37. В мене так було, я була дуже красива. Легко було бути красивою. Ти така вся худенька. Ти мусиш бути красивою, бо тебе випруть з роботи.

А потім, коли в тебе нема телебачення, тебе вже ніхто не бачить особливо, тіло думає, окей, розслаблюсь", - зазначила Оля.

Фреймут також розказала про заробітки і так звані дурні витрати.

"На мене посипалося багатство. Я була до цього не готова. Раптом почала багато заробляти. Де ці всі гроші? Я так їх по-дурному витрачала. Просто дурість. Тепер контролюю, скільки заробляю. Я розумію, як важко даються ці гроші. Це вже не така сума, але все одно я намагаюся заробляти.

Ставлю ціль заробляти певну суму. Якось мені всесвіт допомагає досягти цього. От мені треба було заплатити за університет Злати (доньки - ред.) - ці гроші знайшлися. Тому зараз все добре. І у мене є постійна зарплата у британській компанії", - поділилася ведуча.

А ще Фреймут порадила, куди, на її думку, краще інвестувати.

"Якщо є гроші, не треба відкладати на чорний день. Я дуже багато подорожувала. Літала і першим класом, і бізнес класом, жила тільки у кращих готелях. Зараз, коли мені зовсім сумно, занурююсь в ці спогади і розумію, що це була. Ці подорожі мене формулювали.

Але треба мати, напевно, нерухомість. Тільки не треба в одяг інвестувати. Купувати дорогий одяг - ознака раптового багатства, коли гроші з'явилися, але смак не вималювався. Люди, бувають, за останні гроші купують собі все підряд. Це не модно", - порадила Фреймут.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Фреймут з молодшими дітьми мешкає у Британії. А нещодавно вони приїжджали до України на свята.

Раніше ведуча розказувала, чого дійсно боїться у житті.