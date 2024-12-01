Фреймут у перший день зими замилувала фото сина з ялинкою
Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут замилувала рідкісним фото свого 8-річного сина Валерія.
Світлину вона показала в Instagram з нагоди початку зимового періоду.
На знімку хлопчик тримає перед собою ялинку.
"Нехай у нас у всіх буде дім. З першим днем зими", - написала Фреймут.
Нагадаємо, восени Ольга Фреймут показувала розваги молодших дітей напередодні Геловіну.
Як відомо, у Фреймут є ще дві доньки: 18-річна Злата та 7-річна Євдокія.
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