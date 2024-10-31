Фреймут на івенті у Валенсії похизувалася бюстом у зухвалому декольте

Марія Ткаченко 31 жовтня, 14:00
Оля Фреймут
Фото з Instagram Фреймут

Колишня телеведуча Ольга Фреймут опинилася в Валенсії якраз тоді, коли Іспанію накрив шторм "Дана", спричинивши нищівну повінь. Тим не менш, запланований івент, лекцію із етикету зірці все ж вдалося провести.

Фото з неї Оля опублікувала у Instagram. Одягнена 42-річна лекторка була вбрана у чорну сукню з глибоким декольте, що дозволяє собі нечасто.

Ольга Фреймут

Шторм "Дана" не завадив Олі провести лекцію в Валенсії

Фото Darina Derzkaya

"Валенсія. Етикет. Ми дізналися про шторм "Дана" вже дорогою до міста. На мене чекали чарівні учні, тож лекцію не відмінили. Дивлюся на ці фото як доказ того, якою магічною є моя робота...", - зізналася Фреймут.

Фреймут читає лекцію про етикет

Фреймут нечасто вигулює такі сміливі луки

Оля Фреймут у Валенсії

Лекторка та її учениці

Оля Фреймут читає лекцію в Іспанії

Чоловікам теж кортіло послухати про етикет від Фреймут

Колишня телеведуча Фреймут

Бонус - майстерклас від Олі, як елегантно нахилятися з таким декольте

Екстелеведуча Оля Фреймут

Як відомо, провокаційні вбрання більше полюбляє старша донька екстелеведучої, 18-річна Злата Мітчелл.

Нагадаємо, нещодавно Оля вчила свою аудиторію елегантно їсти банан, а торік давала рекомендації щодо використання матюків.

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