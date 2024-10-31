Фреймут на івенті у Валенсії похизувалася бюстом у зухвалому декольте

Колишня телеведуча Ольга Фреймут опинилася в Валенсії якраз тоді, коли Іспанію накрив шторм "Дана", спричинивши нищівну повінь. Тим не менш, запланований івент, лекцію із етикету зірці все ж вдалося провести.

Фото з неї Оля опублікувала у Instagram. Одягнена 42-річна лекторка була вбрана у чорну сукню з глибоким декольте, що дозволяє собі нечасто.

Шторм "Дана" не завадив Олі провести лекцію в Валенсії Фото Darina Derzkaya

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"Валенсія. Етикет. Ми дізналися про шторм "Дана" вже дорогою до міста. На мене чекали чарівні учні, тож лекцію не відмінили. Дивлюся на ці фото як доказ того, якою магічною є моя робота...", - зізналася Фреймут.

Фреймут нечасто вигулює такі сміливі луки

Лекторка та її учениці

Чоловікам теж кортіло послухати про етикет від Фреймут

Бонус - майстерклас від Олі, як елегантно нахилятися з таким декольте

Як відомо, провокаційні вбрання більше полюбляє старша донька екстелеведучої, 18-річна Злата Мітчелл.

Нагадаємо, нещодавно Оля вчила свою аудиторію елегантно їсти банан, а торік давала рекомендації щодо використання матюків.