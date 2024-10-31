Фреймут на івенті у Валенсії похизувалася бюстом у зухвалому декольте
Колишня телеведуча Ольга Фреймут опинилася в Валенсії якраз тоді, коли Іспанію накрив шторм "Дана", спричинивши нищівну повінь. Тим не менш, запланований івент, лекцію із етикету зірці все ж вдалося провести.
Фото з неї Оля опублікувала у Instagram. Одягнена 42-річна лекторка була вбрана у чорну сукню з глибоким декольте, що дозволяє собі нечасто.
"Валенсія. Етикет. Ми дізналися про шторм "Дана" вже дорогою до міста. На мене чекали чарівні учні, тож лекцію не відмінили. Дивлюся на ці фото як доказ того, якою магічною є моя робота...", - зізналася Фреймут.
Як відомо, провокаційні вбрання більше полюбляє старша донька екстелеведучої, 18-річна Злата Мітчелл.
Нагадаємо, нещодавно Оля вчила свою аудиторію елегантно їсти банан, а торік давала рекомендації щодо використання матюків.
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